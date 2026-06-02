معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: برای ۷۶ هزار کلاس درس طرح شاداب سازی و بهسازی مدارس برنامه‌ریزی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان پیشرفت طرح شهید عجمیان و برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه گفت: برای ۷۶ هزار کلاس درس طرح شاداب سازی و بهسازی مدارس برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: این طرح، مردم‌پایه است و با رویکرد آقای پزشکیان دنبال می‌شود. در این طرح شاهد این ابتکار بودیم که چگونه برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده، مجموعه‌های مختلف و مردم پای کار آمدند این طرح تا پایان شهریور برنامه ریزی شده است.

خان‌محمدی ادامه داد: سازمان نوسازی مدارس و خیرین بنا را بر این گذاشته‌اند که تجهیزات را با اولویت  گروه دانش آموزی تامین کنند  هنرستان های ما در حوزه تعمیرات میز و صندلی هم اعلام آمادگی کردند.

او خاطرنشان کرد: به نظر من یکی از برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش همین است که دانش‌آموز، معلم و همه کسانی که دلسوز آموزش و پرورش و دلسوز نظام هستند، پای کار بیایند.

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برچسب ها: دانش آموزان ، آموزش و پرورش
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