تیم ملی مصر، قدرتمندترین تیم فوتبال در قاره آفریقا است.

\n\u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0635\u0631\u060c \u0642\u062f\u0631\u062a\u0645\u0646\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648 \u067e\u0631\u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627 \u0627\u0633\u062a. \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0645\u0635\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0646\u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062a\u0628 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0646\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0633\u0631\u0633\u062e\u062a \u06cc\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n