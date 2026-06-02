نصیری گفت : برخلاف تصور عموم، تمرکز طرح ساماندهی کودکان کار بر روی خود کودک نیست، بلکه رویکرد آن مبتنی بر خدمات خانواده محور است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الهام قبادی - نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، از احیای یک مرکز تاریخی مددکاری اجتماعی با رویکرد نوین توانمندسازی خانواده محور خبر داد.

 وی با اشاره به قدمت این مرکز توضیح داد: در آبان ماه سال ۱۳۴۶، این مکان به عنوان مرکز رفاه و با هدف ارائه خدمات مددکاری اجتماعی تأسیس شده است.

 نصیری افزود : در طول سالیان متمادی، کاربرد‌های متعددی از این فضا شده، شرط امانتداری نسبت به آن به درستی ادا نشده بود. در گذشته، خدمات آن مبتنی بر خانواده بود و زنان و فرزندانشان در این مکان آموزش دیده، مراقبت و تغذیه می شدند، هرچند در سال‌های اخیر این فضا به صورت مراکز نگهداری با مدل‌های مختلف فعالیت داشته است.

مدیر کل بهزیستی استان تهران در ادامه به موضوع ساماندهی کودکان کار اشاره کرد و گفت : طرح ساماندهی کودکان کار در تهران به عنوان مدل خاص این استان شناخته می شود.

نصیری تأکید کرد : برخلاف تصور عموم، تمرکز این طرح بر روی خود کودک نیست، بلکه رویکرد آن مبتنی بر خدمات خانواده محور است.

وی در این زمینه از پشتیبانی کامل از یک هزار و پانصد کودک در مناطق مختلف خبر داد و افزود: طی دو سال گذشته، با مشارکت خیرین و بخش بزرگی از جلسات حضور، مبلغی قریب به ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های این مرکز هزینه شده است.

نصیری، مرکز صبح رویش را یک الگوی موفق در سطح بین المللی معرفی کرد و گفت: این الگو نشان می دهد ایران تا چه ترازی می تواند برای کودکان در شرایط مخاطره آمیز کمک کند.

 وی بهترین فضای نگهداری برای کودکانی که با مشکل و مخاطره مواجه هستند را متعلق به این مرکز دانست و توضیح داد ؛در این فضا، تغذیه مناسب، بهداشت و سلامت کودک در سطح یک رعایت می شود.حضور دائمی پزشک، انجام غربالگری سلامت برای دختران و پسران و ارائه خدمات اولیه دندانپزشکی از جمله خدماتی است که در این مجموعه به کودکان ارائه می شود.

مدیر کل بهزیستی استان تهران همچنین به موضوع ورزش و سایر فعالیت‌های طراحی شده در این مرکز اشاره کرد و فضا‌های دیجیتال موجود در آن را نیز جزو امکانات ویژه برشمرد.

وی تأکید کرد: طراحی آموزشی این مرکز به گونه ای است که حتی بسیاری از والدین برای فرزندان خود آرزوی داشتن چنین فضایی را دارند.

نصیری در پایان ضمن تقدیر از بانی اصلی این مرکز، خانم فرمانفرمایان، از آقای داوودی و سایر خیرین حاضر در مجلس نیز تشکر کرد و گفت که این امانت به خوبی احیا شده است. 

برچسب ها: بهزیستی تهران ، رویکرد جدید ، سازمان بهزیستی کشور
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