رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر ضرورت وحدت و هم‌افزایی دولت و مجلس گفت: اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم باید بر حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم متمرکز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا توکل شوریجه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: فرمایشات حکیمانه ایشان در آستانه این اجلاسیه، فصل‌الخطابی بود که بار دیگر بر اولویت اصلی نظام یعنی «اتحاد ملی» و «هم‌افزایی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم» تأکید داشت و مسیر حرکت مجلس را روشن کرد.

او با بیان اینکه اختلاف‌افکنی مانع پیشرفت کشور است، افزود: رهبر معظم انقلاب با درایت همیشگی خود تأکید کردند که اختلافات، سم مهلک برای پیشرفت کشور است و این پیام، ضرورت حفظ انسجام داخلی برای مواجهه با تهدیدات خارجی و مشکلات معیشتی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: مجلس دوازدهم باید خانه همبستگی برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم باشد، اما گاهی شاهد حواشی و اختلافات غیرسازنده هستیم که نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، بلکه موجب اتلاف انرژی مجلس می‌شود؛ در حالی که این ظرفیت باید صرف قانون‌گذاری دقیق و نظارت هوشمندانه شود.

توکل شوریجه گفت: بنده به عنوان خادم مردم در مجلس، خود را موظف می‌دانم با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تمام توان خود را بر کار کارشناسی، پرهیز از تنش‌های غیرسازنده و تقویت روحیه برادری در صحن علنی مجلس متمرکز کنم.

او ادامه داد: بی‌تردید زمانی که مردم شاهد هم‌افزایی نمایندگان برای حل مشکلات باشند، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد. اجلاسیه سوم، اجلاسیه ثمردهی است و ما فرصت آزمون و خطا نداریم.

نماینده مردم سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید در یک مسیر واحد و با تأسی به توصیه‌های رهبری در زمینه وحدت، برای تحقق اهداف اقتصادی و بهبود معیشت مردم گام بردارند و فضای مجلس را به سمت اخلاق‌مداری و تفاهم ملی سوق دهند.

منبع: دفتر نمایندگان مجلس

برچسب ها: دولت ، مجلس ، مشکلات اقتصادی مردم ، مجمع نمایندگان فارس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خب کِی؟ بجنبید کمر مردم زیر فشار گرونی خرد شد
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