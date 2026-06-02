سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه در واکنش به حملات گسترده شبانه روسیه گفت اقدامات کی‌یف علیه غیرنظامیان جنگ را وارد «پارادایم متفاوتی» کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگ در اوکراین به دلیل «اقدامات تروریستی غیرانسانی» که به گفته او توسط ارتش کی‌یف علیه غیرنظامیان انجام شده است، وارد «پارادایم (طرح)متفاوتی» شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اظهارات را در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حملات گسترده شبانه روسیه به شهر‌های اوکراین که دست‌کم ۱۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت، بیان کرد. مسکو گفته است که حملات خود را به اهداف نظامی در اوکراین در تلافی حمله ویرانگر اوکراین با پهپاد به یک خوابگاه دانشجویی در لوهانسک تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین در ماه گذشته که ۲۱ کشته برجای گذاشت، تشدید می‌کند. اوکراین هدف قرار دادن خوابگاه را تکذیب کرده و گفته است که یک مرکز فرماندهی پهپاد‌ها را در آن منطقه هدف قرار داده است.

پسکوف گفت: «اگر رژیم کی‌یف آگاهانه چنین اقدامات تروریستی غیرانسانی را علیه غیرنظامیان، علیه کودکان مرتکب شود، این یک پارادایم کاملاً متفاوت است.» وی گفت روسیه به طور سیستماتیک به اهداف نظامی اوکراین در کی‌یف و سایر شهر‌ها حمله می‌کند و روند صلح اوکراین در حالت تعلیق است. با این حال، روسیه با ایالات متحده در تماس باقی مانده است. واشنگتن مدتهاست در تلاش برای میانجی‌گری توافقی بین کی‌یف و مسکو بوده است.

پسکوف با تکرار موضع کرملین گفت: «ما برای مذاکرات صلح آماده می‌مانیم.» کی‌یف می‌گوید این موضع به معنای درخواست برای تسلیم است و اینکه جنگ می‌تواند فوراً پایان یابد اگر روسیه با خروج نیروهایش از چهار منطقه اوکراین که در سال ۲۰۲۲ به عنوان قلمرو خود ادعا کرد، موافقت کند. اوکراین این اقدام را تصاحب خونین ارضی می‌نامد.

منبع: رویترز

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، حمله روسیه به اوکراین
خبرهای مرتبط
کرملین توقیف نفتکش روسی توسط فرانسه را «دزدی دریایی» توصیف کرد
رئیس دفتر زلنسکی: دستیابی به توافق صلح با روسیه تا زمستان «واقع‌بینانه» است
روسیه: حملات شبانه به اوکراین پاسخ به «اقدامات تروریستی» کی‌یف بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
آخرین اخبار
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد
حماس امتناع از واگذاری حکومت در غزه را تکذیب کرد