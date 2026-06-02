باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگ در اوکراین به دلیل «اقدامات تروریستی غیرانسانی» که به گفته او توسط ارتش کی‌یف علیه غیرنظامیان انجام شده است، وارد «پارادایم (طرح)متفاوتی» شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اظهارات را در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حملات گسترده شبانه روسیه به شهر‌های اوکراین که دست‌کم ۱۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت، بیان کرد. مسکو گفته است که حملات خود را به اهداف نظامی در اوکراین در تلافی حمله ویرانگر اوکراین با پهپاد به یک خوابگاه دانشجویی در لوهانسک تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین در ماه گذشته که ۲۱ کشته برجای گذاشت، تشدید می‌کند. اوکراین هدف قرار دادن خوابگاه را تکذیب کرده و گفته است که یک مرکز فرماندهی پهپاد‌ها را در آن منطقه هدف قرار داده است.

پسکوف گفت: «اگر رژیم کی‌یف آگاهانه چنین اقدامات تروریستی غیرانسانی را علیه غیرنظامیان، علیه کودکان مرتکب شود، این یک پارادایم کاملاً متفاوت است.» وی گفت روسیه به طور سیستماتیک به اهداف نظامی اوکراین در کی‌یف و سایر شهر‌ها حمله می‌کند و روند صلح اوکراین در حالت تعلیق است. با این حال، روسیه با ایالات متحده در تماس باقی مانده است. واشنگتن مدتهاست در تلاش برای میانجی‌گری توافقی بین کی‌یف و مسکو بوده است.

پسکوف با تکرار موضع کرملین گفت: «ما برای مذاکرات صلح آماده می‌مانیم.» کی‌یف می‌گوید این موضع به معنای درخواست برای تسلیم است و اینکه جنگ می‌تواند فوراً پایان یابد اگر روسیه با خروج نیروهایش از چهار منطقه اوکراین که در سال ۲۰۲۲ به عنوان قلمرو خود ادعا کرد، موافقت کند. اوکراین این اقدام را تصاحب خونین ارضی می‌نامد.

منبع: رویترز