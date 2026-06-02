قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خدایا دیه یه آدم کمتر از پول یه تارا ست یعنی جون ما از قیمت تارا بی ارزش تره.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تا مردم برای ثبت نام ماشینهای داخلی بی کیفیت که تازه این ماشین‌ها از رده خارجند صف می کشند این مدیران بر مردم سوارند ویک تومان را هزار برآب قالب می کنند.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بدویید لگن بخرید
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهروز
۱۶:۳۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ماشینهای ثبت نامی رو تحویل بدین
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
قیمت یک تارا شده درامد ده سال یک کارمند.
زمان احمدی نژاد با حقوق یک و نیم سال می شد پژو خرید.
۴
۲۰
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