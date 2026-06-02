خودرو قیمت به تومان

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰