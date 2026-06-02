هواوی از بهترین گوشی هوشمند خود با مشخصات پیشرفته و با نام نوا ۱۶ اولترا رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هواوی از نوا ۱۶ اولترا رونمایی کرد، تلفنی که از نظر عملکرد، مشخصات و قابلیت‌های عکاسی آماده رقابت با بهترین گوشی‌های هوشمند مدرن است.

این گوشی دارای ساختاری ممتاز، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP68/IP69) و ابعاد ۱۶۳ در ۷۸ در ۷.۱ میلی‌متر و وزن ۲۲۰ گرم است.

این گوشی دارای صفحه نمایش ۶.۸۴ اینچی LTPO OLED با وضوح ۱۳۲۰ در ۲۸۵۶ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۶۰۰۰ نیت است.

این صفحه نمایش همچنین از فناوری HDR Vivid برای مشاهده استثنایی تصویر و ویدیو پشتیبانی می‌کند و توسط Kunlun Glass محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.

این دستگاه با سیستم عامل HarmonyOS 6.1 کار می‌کند، از پردازنده Kirin 9010S بهره می‌برد و دارای ۱۲ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت است.

این گوشی به لطف سیستم دوربین عقب سه لنزه با وضوح (۲۰۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسل، مجهز به یک لنز فوق عریض و یک لنز تله فوتو پریسکوپ، قابلیت‌های عکاسی چشمگیری دارد. همچنین دارای یک دوربین جلوی ۵۰ مگاپیکسلی است.

این گوشی شامل دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C 2.0، NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و یک باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۱۰۰ واتی SuperCharge و شارژ سریع بی‌سیم ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: هوواوی ، هواوی ، اولترا ، گوشی هوشمند ، گوشی اندروید
خبرهای مرتبط
نحوه طراحی ناچ در گوشی‌های Huawei P20 و P20 Plus را ببینید + تصویر
رونمایی هواوی از گوشی جدید خود و مشخصات رقابتی آن
سری هواوی نوا ۱۳ احتمالاً اول آبان معرفی خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
یک گوشی جدید از موتورولا برای رقابت بهترین گوشی‌های اندرویدی
آخرین اخبار
توانمندسازی محله‌های کم برخوردار با آموزش هوش مصنوعی
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
دستیابی ChatGPT به ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه 
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کاظمی: نام دانشگاه فرهنگیان باید به «دانشگاه تربیت معلم» تغییر کند
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
ابداع یک پلتفرم کوانتومی-نوری برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
یک گوشی جدید از موتورولا برای رقابت بهترین گوشی‌های اندرویدی
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
اثبات سرطان‌زایی سیگار الکترونیکی در محافل علمی + فیلم
کاهش ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو
نقدینگی و قیمت گذاری دارو از مشکلات صنعت داروسازی
۷۰ درصد دانش‌آموزان نیازمند مشاوره، در مرحله تشخیص قرار گرفتند
تدوین راهنما‌های بالینی سرطان در انستیتو کانسر + فیلم