هواوی از بهترین گوشی هوشمند خود با مشخصات پیشرفته و با نام نوا ۱۶ اولترا رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هواوی از نوا ۱۶ اولترا رونمایی کرد، تلفنی که از نظر عملکرد، مشخصات و قابلیت‌های عکاسی آماده رقابت با بهترین گوشی‌های هوشمند مدرن است.

این گوشی دارای ساختاری ممتاز، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP68/IP69) و ابعاد ۱۶۳ در ۷۸ در ۷.۱ میلی‌متر و وزن ۲۲۰ گرم است.

این گوشی دارای صفحه نمایش ۶.۸۴ اینچی LTPO OLED با وضوح ۱۳۲۰ در ۲۸۵۶ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۶۰۰۰ نیت است.

این صفحه نمایش همچنین از فناوری HDR Vivid برای مشاهده استثنایی تصویر و ویدیو پشتیبانی می‌کند و توسط Kunlun Glass محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.

این دستگاه با سیستم عامل HarmonyOS 6.1 کار می‌کند، از پردازنده Kirin 9010S بهره می‌برد و دارای ۱۲ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت است.

این گوشی به لطف سیستم دوربین عقب سه لنزه با وضوح (۲۰۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسل، مجهز به یک لنز فوق عریض و یک لنز تله فوتو پریسکوپ، قابلیت‌های عکاسی چشمگیری دارد. همچنین دارای یک دوربین جلوی ۵۰ مگاپیکسلی است.

این گوشی شامل دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C 2.0، NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و یک باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۱۰۰ واتی SuperCharge و شارژ سریع بی‌سیم ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena