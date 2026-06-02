فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی به اتهام ۱۶۸ فقره کلاهبرداری کلان در حوزه فروش خودرو و املاک در شهرستان سیرجان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه ئی گفت: در پی طرح شکایت تعداد زیادی از شهروندان سیرجانی مبنی بر کلاهبرداری مبالغ کلان از آنان در طرح‌های کذایی فروش خودرو به قیمت کارخانه و املاک و تحویل ندادن در زمان مقرر، موضوع تحت بررسی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه ماموران پلیس آگاهی سیرجان با پیگیری‌های دقیق این پرونده متهمی را که دارای نمایشگاه خودرو است و از بیش از ۱۰۰ شهروند با دریافت وجوه کلان کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و در حین فرار در محور سیرجان _ شیراز با همکاری ماموران پاسگاه انتظامی خیر آباد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اعتراف این فرد به ۱۶۸ فقره کلاهبرداری به ارزش ۹۶۰ میلیارد ریال از تشکیل پرونده و ادامه پیجویی‌های قضایی و انتظامی برای احقاق حق شهروندان مالباخته خبر داد و بر هوشیاری همگان نسبت به اینگونه اقدامات و تبلیغات فریبنده تاکیدکرد.

منبع: پلیس کرمان