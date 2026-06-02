مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از راه‌اندازی مرکز پایش الکترونیک آثار تاریخی، سامانه مردمی ۳۱۳۱ و پلتفرم هوشمند گردشگری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از راه‌اندازی مرکز پایش الکترونیک آثار تاریخی، سامانه مردمی ۳۱۳۱ و پلتفرم هوشمند گردشگری فارس خبر داد و گفت: حفاظت از بیش از ۳۴۰۰ اثر ثبت‌شده استان تنها با اتکا به نیروی انسانی ممکن نیست و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مشارکت مردمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از میراث ارزشمند فارس است.

او اظهار کرد: فارس با در اختیار داشتن بیش از ۳۴۰۰ اثر ثبت ملی، نزدیک به ۴۰ درصد میراث فرهنگی کشور را در خود جای داده است و حفاظت از این گنجینه عظیم نیازمند بهره‌گیری از ابزار‌های نوین نظارتی و مشارکت گسترده مردم است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به راه‌اندازی مرکز پایش الکترونیک گفت: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه، به‌روزرسانی دوربین‌ها و سامانه‌های حفاظتی بود که بخش زیادی از آنها فرسوده و فاقد کیفیت لازم بودند. با تلاش همکاران، حتی در روز‌های دشوار و شرایط خاص کشور، زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی مرکز پایش فراهم شد.

او افزود: این مرکز با بهره‌گیری از دوربین‌های جدید، سامانه‌های هوشمند و در آینده نزدیک با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، امکان رصد لحظه‌ای اماکن تاریخی و فرهنگی استان را فراهم خواهد کرد.

مریدی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از آثار تاریخی گفت: سامانه ۳۱۳۱ به عنوان بستر ارتباطی میان مردم و میراث فرهنگی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند مواردی نظیر حفاری‌های غیرمجاز، تخریب آثار تاریخی، یادگارنویسی و سایر آسیب‌ها را از طریق این سامانه گزارش کنند.

او تصریح کرد: مشارکت مردمی مهم‌ترین پشتوانه حفاظت از میراث فرهنگی است و تشکل‌های مردمی، انجمن‌های دوستداران میراث فرهنگی و فعالان این حوزه می‌توانند نقش مؤثری در موفقیت این سامانه ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس از آماده‌سازی پلتفرم جامع گردشگری استان نیز خبر داد و گفت: این سامانه به‌زودی در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد و خدمات متنوعی از جمله معرفی جاذبه‌ها، پیشنهاد مسیر‌های گردشگری، ارائه اطلاعات لحظه‌ای، پادکست‌های معرفی آثار تاریخی و مدیریت سفر متناسب با شرایط و نیاز‌های گردشگران را ارائه خواهد کرد.

او افزود: این اپلیکیشن با بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای و ظرفیت‌های دیجیتال، تجربه‌ای متفاوت از سفر در استان فارس را برای گردشگران فراهم می‌کند و می‌تواند به یکی از ابزار‌های مهم توسعه گردشگری هوشمند تبدیل شود.

مریدی هوشمندسازی و برندسازی را دو محور اصلی برنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی فارس دانست و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع انسانی، چاره‌ای جز استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع فرآیند‌های اداری، صدور مجوز‌ها و ارائه خدمات وجود ندارد.

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برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، هوشمندسازی ، حفاظت ، گردشگری
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