باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حج، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به حجم بالای خدمات ارائهشده، تصریح کرد: «تا امروز بیش از ۱۶۶ هزار خدمت پزشکی به زائران ارائه شده است که از این تعداد، بیش از ۸۰ هزار و ۱۵۰ مورد مربوط به ویزیتهای عمومی و تخصصی در شهرهای مکه، مدینه و مشاعر مقدسه بوده است.»
وضعیت انتقال بیماران و بستریها
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در رابطه با مدیریت بیماران سختتر اظهار داشت: «با آغاز پروازهای بازگشت، ۱۹ بیمار و همراهان آنها در سه پرواز به شهرهای تهران و شیراز منتقل شدند تا روند درمان خود را تحت پوشش در بیمارستانهای داخلی ادامه دهند.»
وی همچنین افزود که در حال حاضر ۹ بیمار در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند که بسته به بهبود وضعیت عمومی، یا به کاروانهای خود بازگشته و یاتوسط تیمهای پزشکی برای ادامه درمان به کشور منتقل خواهند شد.
سلامت کلی زائران و آمار فوتیها
سید علی مرعشی با تأکید بر مدیریت شایسته سلامت زائران، خاطرنشان کرد که در حال حاضر هیچگونه بیماری خاصی در میان حجاج مشاهده نشده است.
وی در پایان،آمار درگذشتگان را ۵ نفر تا تاریخ ۱۶ ذیالحجه اعلام کرد که آخرین مورد آن شب گذشته بوده است.