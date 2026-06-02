بیماران دیابتی باید از مصرف برخی غذا‌ها خودداری کنند تا از بدتر شدن وضعیتشان جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر صوفیا تساتوریان، متخصص غدد درون ریز در روسیه، اظهار می‌کند که برای بیماران دیابتی بسیار مهم است که از مصرف برخی غذا‌ها برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت خود اجتناب کنند.

او می‌گوید: اول و مهمتر از همه، باید از غذا‌های غنی از کربوهیدرات‌های ساده مانند شکر، شیرینی، شکلات، مربا، عسل و شیرینی‌ها اجتناب شود، زیرا این غذا‌ها به سرعت سطح قند خون را افزایش می‌دهند و باعث افزایش شدید قند خون می‌شوند.

به گفته او، نوشیدنی‌های شیرین مانند نوشابه، آبمیوه‌های کنسرو شده، نوشیدنی‌های انرژی‌زا و چای شیرین نیز برای بیماران دیابتی مضر هستند. او به بیماران دیابتی توصیه می‌کند که از مصرف کربوهیدرات‌های تصفیه شده مانند کربوهیدرات‌های موجود در نان سفید، کیک، برنج سفید و ماکارونی تهیه شده از آرد گندم خودداری کنند. همه این غذا‌ها دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند و به سرعت سطح قند خون را افزایش می‌دهند. در عوض، او محصولات غلات کامل را توصیه می‌کند.

علاوه بر این، تساتوریان به بیماران دیابتی توصیه می‌کند که از غذا‌های فرآوری شده مانند سوسیس، هات داگ و غذا‌های آماده خودداری کنند. زیرا آنها اغلب حاوی قند‌های پنهان، چربی‌های ترانس و مقادیر زیادی نمک هستند که بر رگ‌های خونی و سلامت کلی تأثیر منفی می‌گذارند.

او می‌گوید: «افراد دیابتی به طور کامل از خوردن میوه منع نمی‌شوند، اما باید مصرف برخی میوه‌ها را محدود کنند. موز، انگور و انجیر قند زیادی دارند و می‌توانند باعث افزایش شدید سطح گلوکز شوند.»

منبع: lenta.ru

برچسب ها: بیماران دیابتی ، غذاهای ممنوعه ، انواع دیابت ، گلیسمی
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