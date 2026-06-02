هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه را که محاسبه کسر قیمت خودرو در هنگام حادثه را منوط به حداکثر ۱۰ سال از ساخت خودرو کرده بود ابطال نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی بیمه در تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله مصوب سال ۱۴۰۳ مصوب کرده بود؛  وسایل نقلیه که در زمان حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی باشند.

این تبصره با شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از بررسی در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و اعلام نظر اکثریت اعضای هیات بر ابطال تبصره مذکور، در هیات عمومی دیوان مطرح و بدلیل ایجاد محدودیت زمانی در پرداخت افت قیمت ناشی از وقوع حادثه برای خودرو و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از ان خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر احکام و قوانین مربوطه شناخته شده و با رای اکثر قضات دیوان ابطال گردید در نتیجه سال ساخت خودرو مانع از تعیین محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه در هنگام حادثه نمی باشد.

منبع: دیوان عدالت اداری

برچسب ها: دیوان عدالت اداری ، قیمت خودرو
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