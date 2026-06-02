سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه، دیدگاه این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفتن لبنان در توافق نهایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی درباره جلسه امروز سه‌شنبه(۱۲ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز مجیدتخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه و اقدامات دستگاه دیپلماسی به ویژه در زمینه برقراری امنیت و آتش بس در لبنان ارائه و تاکید کرد که از دیدگاه این وزارتخانه، لبنان در توافق نهایی باید مورد توجه قرار بگیرد و لبنان بخش جدایی ناپذیر آتش بس است و بر ختم مخاصمه به ویژه در لبنان تاکید کرد.

وی افزود: معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه گزارشی از تحولات میدانی در لبنان ارائه داد و مسئولان وزارت اطلاعات هم آخرین وضعیت امنیتی لبنان را تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون در این نشست گزارشی از وضعیت منطقه به ویژه حزب الله به اعضای کمیسیون ارائه داد.

رضایی با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون که در این نشست مطرح شد، گفت: اعضای کمیسیون بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی به ویژه در لبنان تاکید کردند و جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع همه جانبه حزب الله از ملت ایران را به ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه فراموش نمی‌کند و تمام قد در کنار مردم لبنان ایستاده بر پشتیبانی همه جانبه از حزب الله لبنان تاکید دارد.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون خواستار برخورد قاطع و سخت با جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان شدند و استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای کمک به مقاومت و لزوم هم افزایی برای تقویت مقاومت در داخل و جبهه مقاومت، از دیگر نکاتی بود که اعضای کمیسیون به آن اشاره کردند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این نشست از کمیسیون امنیت ملی که از ابتدای جنگ تا به امروز فعالانه مسائل و تحولات را دنبال کرد، تقدیر کرد و گفت که مجلس از ابتدای سومین جنگ تحمیلی تا به امروز ۱۵۰ جلسه نظارتی داشته و چهار جلسه هم به صورت وبیناری برگزار کرده است.

رضایی خاطرنشان کرد: بررسی و تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در صحن علنی مجلس و قانونی شدن آن هم مورد تاکید نایب رئیس مجلس قرار گرفت.

وی گفت: دراین نشست برخی از مسوولان وزارت اطلاعات و وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه حضور داشتند.