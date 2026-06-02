سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه، دیدگاه این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفتن لبنان در توافق نهایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی درباره جلسه امروز سه‌شنبه(۱۲ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز مجیدتخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه و اقدامات دستگاه دیپلماسی به ویژه در زمینه برقراری امنیت و آتش بس در لبنان ارائه و تاکید کرد که از دیدگاه این وزارتخانه، لبنان در توافق نهایی باید مورد توجه قرار بگیرد و لبنان بخش جدایی ناپذیر آتش بس است و بر ختم مخاصمه به ویژه در لبنان تاکید کرد.

وی افزود: معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه گزارشی از تحولات میدانی در لبنان ارائه داد و مسئولان وزارت اطلاعات هم آخرین وضعیت امنیتی لبنان را تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون در این نشست گزارشی از وضعیت منطقه به ویژه حزب الله به اعضای کمیسیون ارائه داد.

رضایی با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون که در این نشست مطرح شد، گفت: اعضای کمیسیون بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی به ویژه در لبنان تاکید کردند و جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع همه جانبه حزب الله از ملت ایران را به ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه فراموش نمی‌کند و تمام قد در کنار مردم لبنان ایستاده بر پشتیبانی همه جانبه از حزب الله لبنان تاکید دارد.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون خواستار برخورد قاطع و سخت با جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان شدند و استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای کمک به مقاومت و لزوم هم افزایی برای تقویت مقاومت در داخل و جبهه مقاومت، از دیگر نکاتی بود که اعضای کمیسیون به آن اشاره کردند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این نشست از کمیسیون امنیت ملی که از ابتدای جنگ تا به امروز فعالانه مسائل و تحولات را دنبال کرد، تقدیر کرد و گفت که مجلس از ابتدای سومین جنگ تحمیلی تا به امروز ۱۵۰ جلسه نظارتی داشته و چهار جلسه هم به صورت وبیناری برگزار کرده است.

رضایی خاطرنشان کرد: بررسی و تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در صحن علنی مجلس و قانونی شدن آن هم مورد تاکید نایب رئیس مجلس قرار گرفت.

وی گفت: دراین نشست برخی از مسوولان وزارت اطلاعات و وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه حضور داشتند.

برچسب ها: توافق آتش بس ، لبنان
خبرهای مرتبط
غریب‌آبادی: اگر تصمیم حمله به بیروت با یک تماس تغییر می‌کند، چرا ماه‌ها تجاوز ادامه داشت؟
پیام سردار قاآنی درباره باب‌المندب و شرارت جدید صهیونیست‌ها
قالیباف: زنده‌ باد برادری دو ملت ایران و لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
عمل تا حرف خیلی فاصله هست
۰
۰
پاسخ دادن
بیانیه وزارت خارجه در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خلیج فارس
تیم مذاکره‌کننده مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب گام بردارد
نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت
سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است
واکنش بقائی به اتهام‌زنی وزیر خارجه آمریکا: کافر همه را به کیش خود پندارد
شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره مراسم تشییع و تدفین امام شهید، فاقد اعتبار است
محسن رضایی: پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگبار موشک و پهپاد است
امشب ساعت ۲۱ برای حمایت از مردم لبنان به خیابان می‌آییم
دیدار فرمانده قرارگاه خاتم با خانواده شهیدان نصیرزاده و دره‌باغی
شورای نگهبان: ۱۴ خرداد، صحنه‌ای دیگر از تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است
آخرین اخبار
نام مدرسه شجره طیبه میناب یادآور رویا‌های ناتمام کودکانی است که قرار بود فردای این سرزمین را بسازند
ثبت رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر
قالیباف: دوران تهدید بی‌هزینه ایران به پایان رسیده است
عارف: بازگشایی اینترنت تنها بخشی از مأموریت ستاد فضای مجازی است
پزشکیان: برای عبور از تنگناها باید به صداقت علوی و عدالت غدیری بازگردیم
شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره مراسم تشییع و تدفین امام شهید، فاقد اعتبار است
تیم مذاکره‌کننده مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب گام بردارد
شرکت‌های دولتی بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور باشند
نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت
سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است
شورای نگهبان: ۱۴ خرداد، صحنه‌ای دیگر از تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است
امشب ساعت ۲۱ برای حمایت از مردم لبنان به خیابان می‌آییم
ارتش: مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده‌ایم
محسن رضایی: پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگبار موشک و پهپاد است
دیدار فرمانده قرارگاه خاتم با خانواده شهیدان نصیرزاده و دره‌باغی
واکنش بقائی به اتهام‌زنی وزیر خارجه آمریکا: کافر همه را به کیش خود پندارد
نیرو‌های مسلح مقتدرانه از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند
بیانیه وزارت خارجه در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خلیج فارس
رضایت ۸۲ درصدی مردم از تامین کالا و مدیریت بازار در ایام جنگ
امسال کاهش چشمگیر لیست انتظار وام ازدواج را داریم + فیلم
اینترنشنال؛ بنویسید یک شبکه رسانه‌ای؛ بخوانید یک پروژه سیاسی امنیتی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۳ خرداد
احتمال خرابکاری رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هرگونه توافق حتمی است
مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفت
بقائی: حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ضامن پایداری ایران اسلامی است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان