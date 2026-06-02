معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آمادگی کامل پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه شهید آیت الله دستغیب (ره)، برای ارائه خدمات بهداشتی و پایش سلامت حجاج، همزمان با بازگشت آنان به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اورنگ ایلامی با اشاره به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: پایگاه مراقبت مرزی با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و تجهیزات موردنیاز، آمادگی کامل دارد تا خدمات مراقبتی و بهداشتی لازم را به حجاج بازگشته از سرزمین وحی ارائه دهد.

او افزود: کارشناسان مستقر در این پایگاه با انجام ارزیابی‌های بهداشتی و پایش وضعیت سلامت مسافران، به‌ویژه حجاج، خدمات مراقبتی لازم را در چارچوب برنامه‌های نظام سلامت ارائه می‌کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در صورت مشاهده موارد مشکوک به بیماری‌های عفونی، اقدامات لازم شامل ارزیابی‌های تخصصی، ارجاع به پزشک و انجام مراقبت‌های موردنیاز مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود.

ایلامی با تأکید بر نقش مهم مراقبت‌های مرزی در تأمین سلامت جامعه بیان کرد: با توجه به افزایش تردد‌های بین‌المللی در ایام بازگشت حجاج، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات بهداشتی مطلوب و تسریع در فرآیند‌های مراقبتی انجام شده است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از تلاش و همکاری کارشناسان بهداشت، کارکنان پایگاه مراقبت مرزی و سایر دستگاه‌های همکار قدردانی کرد و گفت: حفظ سلامت زائران و پیشگیری از انتقال بیماری‌ها، از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است و تمامی تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شیراز