شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از فرسودگی جاده ترایتی سرچشمه به رفسنجان در استان کرمان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است فرسودگی آسفالت در مسیر ترانزیتی سرچشمه به رفسنجان در استان کرمان موجب گلایه رانندگان شده و گودال‌ها و چاله‌های این جاده تردد را برای آنها دشوار کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام وعرض ارادت، مسیر ترانزیتی و مهم سرچشمه به رفسنجان در استان کرمان به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر در ابتدای جاده آسفالت دچار گودال‌ها و خرابی‌های شدیدی هستند، لطفا پیگیری کنید.

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