کارشناس خودرو گفت: تجربه نشان داده که روند کاهشی بازار خودرو با سرعت زیادی. همراه نیست. به خریداران واقعی که نیاز فوری به خودرو دارند توصیه می‌شود هرچه زودتر اقدام کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در رادیو اقتصاد با اشاره به تحولات اخیر این بازار گفت: بازار خودرو در هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفت که عمدتاً به دلیل رسیدن قیمت‌ها به سقف و خروج از حالت تعادل بود، اما با توجه به افزایش نرخ دلار از دیروز، باید دید واکنش بازار در روزهای آینده چگونه خواهد بود.

صدرایی افزود: بعید می‌دانم حداقل در یکی دو ماه آینده شاهد افزایش قیمتی مشابه ماه‌های گذشته باشیم، مگر اینکه اتفاقات خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی رخ دهد. در شرایط عادی، بازار نوسانات افزایشی و کاهش با نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مناسبی برای خرید خودرو است یا خیر، اظهار داشت: تجربه نشان داده که روند کاهشی بازار خودرو با سرعت زیادی همراه نیست. به خریداران واقعی که نیاز فوری به خودرو دارند توصیه می‌شود هرچه زودتر اقدام کنند، زیرا در اقتصاد تورمی فعلی، دیرکرد به نفع آنها نخواهد بود.

این کارشناس خودرو درباره علت افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر توضیح داد: سال گذشته و تا اواسط ۱۴۰۴، قیمت خودرو متناسب با دوبرابر شدن نرخ دلار (از ۵۰ هزار به ۱۱۰ هزار تومان) رشد نکرده بود و عملاً فریز شده بود. این جهش اخیر نوعی همگام‌سازی با نرخ دلار بود.

صدرایی در ادامه با اشاره به کاهش تولید در ماه‌های اخیر به دلایلی از جمله مشکلات شبکه قطعه‌سازی و شرایط پساجنگ، خاطرنشان کرد: این عوامل و همچنین جو روانی بازار به افزایش قیمت خودرو دامن زده است. اگر قیمت دلار ثابت بماند و تولید و عرضه به موقع افزایش یابد، انتظار می‌رود التهابات بازار فروکش کرده و قیمت‌ها روند کاهشی ملایمی پیدا کند.

وی در پایان با بیان اینکه خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند، ابراز امیدواری کرد که با همگام‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های واقعی، خودروسازان به سمت سوددهی حرکت کنند و انگیزه‌ای برای افزایش بی‌رویه قیمت نداشته باشند.

برچسب ها: خودرو ، بازار خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
لطفا از فعل معکوس استفاده کنید....
بخرید بخرید بخرید...سود جو هارو پولدار کنید..
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
برادر کجا ماشین خرید فروش میکنی،بیاییم ازت ماشین بخریم،واای خدا اینا خوابه یا واقعیت
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پول مردم رو می‌خوان جمع کنن
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این کارشناس چیزبدی نگفت یک مورد مثال بزنید اجناسی مثلا در سه سال اخیر بالا رفته بعدش پائین اومده باشد ؟؟؟؟؟؟؟
خودرو لپ تاب موبایل لوازم خانگی و......
بله یم میلیارد میره بالا بعد صد تومن کم میشه رسانه دولت کارشناس همه صحبت از کاهش میکنند
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
زیان ده هست جمع کنه یا مدیران خودرو مجبوره مگه اکستریم ۹ میلیارد کنه ارز کشور هدر بره از عراق بیارن ۴ تومن
۱
۶
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این خودروهای داخلی مگه داخل کشور تولید نمیشن، مگه سمند و سورن و دنا خودروی ملی نیستن ؟!؟! پس چطور با نوسان دلار بالا پایین میشن؟!؟!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
قبول کنیم صنعت خودرو شکست خورده ایی داریم
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مردم برای خرید 207 دو سه میلیاردی عجله کنند؟! دیگه به مرحله بی حسی رسیدیم ، خدایا خودت کمک کن
۰
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
امروز اخبار شبکه یک، وزیر صمت به افزایش حدود ۳_۴ برابری مدیران خودرو که خودروی ۱ میلیاردی رو ۴ میلیارد کرده اعتراض کرده و به مردم توصیه کردن نخرید.... واقعا به حال این مملکت باید گریست..... به جای برخورد با گرانی ....
۰
۴۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خود کارشناسان خودرو همان دلالان هستند.پس نخرید تا قیمت بیاد پایین
۰
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مردم دولت برای ما کاری نخواهد کرد، تنها را متحد شدن و نخریدن خودرو است..... نخرید تا ارزان شود
۰
۵۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
از سال ۱۴۰۳ شاهین تقریبا ۳۰۰ واریز کردم قرار بود شهریور ۱۴۰۴ تکمیل وجه کنم ولی الان هیچ خبری نیست تازه سایپا رفتم هیچ شخصی جواب گو نیست
۰
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
از ماست که بر ماست
ی ساینا پوکیده از ۳۰۰شده یک میلیاردو سیصد حالا اومیده حرف ار ۵درصد و ۱۰درصد میزنه برید تو صف واسید بخرید
۰
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خدا لعتت کته خودروسازان
۰
۴۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
عزیزان هر چی اینا میگن برعکسشو انجام بدید
۰
۴۰
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۱۲
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