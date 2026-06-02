باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در رادیو اقتصاد با اشاره به تحولات اخیر این بازار گفت: بازار خودرو در هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفت که عمدتاً به دلیل رسیدن قیمت‌ها به سقف و خروج از حالت تعادل بود، اما با توجه به افزایش نرخ دلار از دیروز، باید دید واکنش بازار در روزهای آینده چگونه خواهد بود.

صدرایی افزود: بعید می‌دانم حداقل در یکی دو ماه آینده شاهد افزایش قیمتی مشابه ماه‌های گذشته باشیم، مگر اینکه اتفاقات خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی رخ دهد. در شرایط عادی، بازار نوسانات افزایشی و کاهش با نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مناسبی برای خرید خودرو است یا خیر، اظهار داشت: تجربه نشان داده که روند کاهشی بازار خودرو با سرعت زیادی همراه نیست. به خریداران واقعی که نیاز فوری به خودرو دارند توصیه می‌شود هرچه زودتر اقدام کنند، زیرا در اقتصاد تورمی فعلی، دیرکرد به نفع آنها نخواهد بود.

این کارشناس خودرو درباره علت افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر توضیح داد: سال گذشته و تا اواسط ۱۴۰۴، قیمت خودرو متناسب با دوبرابر شدن نرخ دلار (از ۵۰ هزار به ۱۱۰ هزار تومان) رشد نکرده بود و عملاً فریز شده بود. این جهش اخیر نوعی همگام‌سازی با نرخ دلار بود.

صدرایی در ادامه با اشاره به کاهش تولید در ماه‌های اخیر به دلایلی از جمله مشکلات شبکه قطعه‌سازی و شرایط پساجنگ، خاطرنشان کرد: این عوامل و همچنین جو روانی بازار به افزایش قیمت خودرو دامن زده است. اگر قیمت دلار ثابت بماند و تولید و عرضه به موقع افزایش یابد، انتظار می‌رود التهابات بازار فروکش کرده و قیمت‌ها روند کاهشی ملایمی پیدا کند.

وی در پایان با بیان اینکه خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند، ابراز امیدواری کرد که با همگام‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های واقعی، خودروسازان به سمت سوددهی حرکت کنند و انگیزه‌ای برای افزایش بی‌رویه قیمت نداشته باشند.