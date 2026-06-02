باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، در اجلاس شورای مدیران عامل CNBC در واشنگتن تأیید کرد که هیچ مدرک مستندی دال بر سقوط فضاپیماهای بیگانه یا کشف اجسام بیگانه وجود ندارد.
ایزاکمن این اظهارات را در اول ژوئن در اجلاس شورای مدیران عامل CNBC در واشنگتن بیان کرد و در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا بشریت با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کرده است و دولت ایالات متحده قصد دارد چه دادههایی را در مورد اشیاء پرنده ناشناس (یوفوها) منتشر کند، گفت: "رئیس جمهور دونالد ترامپ این ابتکار را در سطح دولت پیش میبرد.
او میگوید: پروندههای خود، هر چیزی که مربوط به این موضوع است را جمعآوری کنید و آن را منتشر کنید تا مردم بتوانند تصمیمات خود را بگیرند و من فکر میکنم این یک ابتکار بسیار جالب است. اما من هیچ دادهای در مورد سقوط یوفو یا اجسام بیگانه ندارم.
مدیر ناسا افزود: با این حال، ما مطمئناً پروندههای یوفو در مورد آنچه ضبط میکنیم داریم و در حال انتشار آنها هستیم.
شایان ذکر است که ترامپ فوریه گذشته قول داد که دولت ایالات متحده انتشار اسناد مربوط به موجودات فرازمینی ادعایی و اشیاء پرنده ناشناس را آغاز خواهد کرد. او اظهار داشت که به وزیر دفاع پیت هیگست و همه ادارات و سازمانهای مربوطه دستور خواهد داد تا روند شناسایی و انتشار اسناد دولتی مربوط به موجودات فرازمینی ادعایی و حیات فرازمینی، ناهنجاریهای ناشناخته، اشیاء پرنده ناشناس و هرگونه اطلاعات دیگر مربوط به این موضوع بسیار پیچیده، اما بسیار مهم و جالب را آغاز کنند.
منبع: TASS