آژانس فضایی آمریکا اعلام کرد که هیچ مدرک مستندی دال بر سقوط فضاپیما‌های بیگانه یا کشف اجسام بیگانه وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، در اجلاس شورای مدیران عامل CNBC در واشنگتن تأیید کرد که هیچ مدرک مستندی دال بر سقوط فضاپیما‌های بیگانه یا کشف اجسام بیگانه وجود ندارد.

ایزاکمن این اظهارات را در اول ژوئن در اجلاس شورای مدیران عامل CNBC در واشنگتن بیان کرد و در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا بشریت با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کرده است و دولت ایالات متحده قصد دارد چه داده‌هایی را در مورد اشیاء پرنده ناشناس (یوفوها) منتشر کند، گفت: "رئیس جمهور دونالد ترامپ این ابتکار را در سطح دولت پیش می‌برد.

او می‌گوید: پرونده‌های خود، هر چیزی که مربوط به این موضوع است را جمع‌آوری کنید و آن را منتشر کنید تا مردم بتوانند تصمیمات خود را بگیرند و من فکر می‌کنم این یک ابتکار بسیار جالب است. اما من هیچ داده‌ای در مورد سقوط یوفو یا اجسام بیگانه ندارم. 

مدیر ناسا افزود: با این حال، ما مطمئناً پرونده‌های یوفو در مورد آنچه ضبط می‌کنیم داریم و در حال انتشار آنها هستیم. 

شایان ذکر است که ترامپ فوریه گذشته قول داد که دولت ایالات متحده انتشار اسناد مربوط به موجودات فرازمینی ادعایی و اشیاء پرنده ناشناس را آغاز خواهد کرد. او اظهار داشت که به وزیر دفاع پیت هیگست و همه ادارات و سازمان‌های مربوطه دستور خواهد داد تا روند شناسایی و انتشار اسناد دولتی مربوط به موجودات فرازمینی ادعایی و حیات فرازمینی، ناهنجاری‌های ناشناخته، اشیاء پرنده ناشناس و هرگونه اطلاعات دیگر مربوط به این موضوع بسیار پیچیده، اما بسیار مهم و جالب را آغاز کنند.

منبع: TASS

برچسب ها: ناسا ، یوفوها ، آدم فضایی
خبرهای مرتبط
کشف عجیب دانشمندان؛
آیا پنگوئن‌ها همان آدم فضایی‌‌ها هستند؟
ماجرای مومیایی ۱۵ سانتی چیست؟
آیا مطالعه UFO‌ها می‌تواند چشم‌انداز‌های دانش و پیشرفت بشری را تغییر دهد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
یک گوشی جدید از موتورولا برای رقابت بهترین گوشی‌های اندرویدی
آخرین اخبار
توانمندسازی محله‌های کم برخوردار با آموزش هوش مصنوعی
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
دستیابی ChatGPT به ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه 
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کاظمی: نام دانشگاه فرهنگیان باید به «دانشگاه تربیت معلم» تغییر کند
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
ابداع یک پلتفرم کوانتومی-نوری برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
یک گوشی جدید از موتورولا برای رقابت بهترین گوشی‌های اندرویدی
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
اثبات سرطان‌زایی سیگار الکترونیکی در محافل علمی + فیلم
کاهش ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو
نقدینگی و قیمت گذاری دارو از مشکلات صنعت داروسازی
۷۰ درصد دانش‌آموزان نیازمند مشاوره، در مرحله تشخیص قرار گرفتند
تدوین راهنما‌های بالینی سرطان در انستیتو کانسر + فیلم