باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس از زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای شکایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای صیانت از جایگاه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، این باشگاه به صورت رسمی از «مصطفی زارعی» به دلیل اظهارات غیرمسئولانه و تشویش اذهان عمومی، شکایت کرد.

موضوع شکایت، طرح ادعا‌ها و اظهارنظر‌های خلاف واقع در خصوص موضوعی است که اساساً در حیطه شرح وظایف و مسئولیت‌های ایشان نمی‌گنجد. باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن هرگونه حاشیه‌سازی غیرحرفه‌ای، تأکید دارد که حفظ آرامش افکار عمومی و پرهیز از اظهارنظر‌های تخصصی در حوزه‌های خارج از اختیارات، یک اصل انکارناپذیر است.

هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ابتدا مخالفت خود را با اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و خارج از حوزه مسئولیت برخی از مدیران فدراسیون و سازمان لیگ که منجر به تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه باشگاه بوده اعلام داشته و بر این اساس، شکایت حقوقی از زارعی در همین راستا صورت گرفته است.

منبع: سایت باشگاه پرسپولیس 

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، کمیته صدور مجوز حرفه ای
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