باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان معامله می‌شود.

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