معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از آغاز ثبت‌نام مدرسه تابستانی ویژه دانش‌آموزان و علاقه‌مندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌ عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این دوره آموزشی با شعار «تابستانی متفاوت، آینده‌ای روشن» در قالب سه بسته آموزشی برگزار می‌شود که شامل «خلاقیت، هنر و ارتباط»، «ذهن توانمند و مهارت‌های زندگی» و «فناوری، سلامت و آینده شغلی» است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بسته نخست با محوریت تقویت خلاقیت، هنر و مهارت‌های ارتباطی طراحی شده است. بسته دوم بر توانمندسازی ذهنی و مهارت‌های زندگی تمرکز دارد و بسته سوم نیز به موضوعات فناوری، سلامت و آشنایی با آینده شغلی می‌پردازد.

این دوره‌ها از ۷ تیرماه تا نیمه‌شهریور، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ در محل سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار خواهد شد.

ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه از جمله ویژگی‌های این دوره‌ها عنوان شده است. همچنین عموم مردم و اعضای جهاد دانشگاهی از ۱۰ درصد تخفیف ویژه بهره‌مند خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در پیام‌رسان‌های ایتا، روبیکا و بله اقدام کنند. ظرفیت ثبت‌نام محدود است.

علاقه‌مندان برای تماس و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به نشانی  www.jtt.ir ، یا با شماره 84650- 021 تماس بگیرند..

برچسب ها: جهاددانشگاهی ، ثبت نام
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