باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این دوره آموزشی با شعار «تابستانی متفاوت، آیندهای روشن» در قالب سه بسته آموزشی برگزار میشود که شامل «خلاقیت، هنر و ارتباط»، «ذهن توانمند و مهارتهای زندگی» و «فناوری، سلامت و آینده شغلی» است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بسته نخست با محوریت تقویت خلاقیت، هنر و مهارتهای ارتباطی طراحی شده است. بسته دوم بر توانمندسازی ذهنی و مهارتهای زندگی تمرکز دارد و بسته سوم نیز به موضوعات فناوری، سلامت و آشنایی با آینده شغلی میپردازد.
این دورهها از ۷ تیرماه تا نیمهشهریور، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ در محل سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار خواهد شد.
ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه از جمله ویژگیهای این دورهها عنوان شده است. همچنین عموم مردم و اعضای جهاد دانشگاهی از ۱۰ درصد تخفیف ویژه بهرهمند خواهند شد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام از طریق کانالهای اطلاعرسانی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در پیامرسانهای ایتا، روبیکا و بله اقدام کنند. ظرفیت ثبتنام محدود است.
علاقهمندان برای تماس و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به نشانی www.jtt.ir ، یا با شماره 84650- 021 تماس بگیرند..