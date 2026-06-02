باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات رسمی امروز سهشنبه اعلام کردند که اندونزی و قطر در راستای تلاش هر دو کشور برای تقویت توانمندیهای نظامی و تحکیم همکاریها در این حوزه، عزم خود را برای امضای یک توافقنامه همکاری دفاعی ابراز کردهاند.
«شافری شمسالدین»، وزیر دفاع اندونزی، امروز در جاکارتا با همتای قطری خود، «شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی» دیدار کرد و اظهار داشت که وزرای دو کشور یک یادداشت تفاهم امضا کردهاند.
شمسالدین در گفتوگو با خبرنگاران افزود: «اگرچه ما همچنان در مرحله تدوین متن نهایی توافقنامه همکاری دفاعی هستیم، اما امروز توافقی را امضا میکنیم که مسیر را برای امضای توافقنامه جامع همکاریهای دفاعی هموار میسازد.»
وی خاطرنشان کرد که وزارتخانههای دو کشور توافقنامههای دیگری را نیز برای برگزاری رزمایشهای مشترک و ارائه آموزشهای نظامی همزمان، در کنار توافقات مرتبط با صنایع دفاعی به امضا رساندهاند، اما به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد.
وزیر دفاع قطر نیز در این دیدار گفت: «روابط میان اندونزی و قطر، بهویژه در بخش دفاعی، بسیار راهبردی است و ما خواهان توسعه هرچه بیشتر همکاریها میان دو کشور هستیم.» وزارت دفاع اندونزی نیز اعلام کرد که این همکاریها، پرسنل نیروهای زمینی و دریایی ارتش هر دو کشور را شامل خواهد شد.
منبع: رویترز