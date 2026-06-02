کاپیتان تیم بسکتبال ۳ نفره دانشگاه آزاد می‌گوید که با تمریناتی که داریم، برای کسب نتیجه خوب به مسابقات آسیایی دانشجویی می‌رویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده سازی تیم‌های بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویی در آستانه اعزام به مسابقات آسیایی دانشجویی در حال برگزاری بوده و بازیکنان از آمادگی خوبی برخوردار هستند. باتوجه به جایگاه ایران در بسکتبال ۳ به ۳ دانشگاهی، دو سهیه در بخش پسران (تیم دانشگاه آزاد و طوس) و دو سهمیه در بخش دختران (تیم پیام نور و دانشگاه آزاد) داریم که این تیم‌ها با ظرفیت کامل اعزام خواهند شد. این مسابقات از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ خردادماه در کشور چین برگزار خواهد شد. تا کنون فینالیست‌های این رقابت‌ها سهمیه و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می‌کردند.

بهامین صبوح کاپیتان تیم بسکتبال ۳ در ۳ دانشگاه آزاد در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، درباره کیفیت بالای تمرینات تیم دانشجویی بسکتبال گفت: به مدت ۲ هفته است که در اردو هستیم و با یک استراحت کوتاه دوباره به تمرینات و اردو بازگشتیم. تمرینات بسیار خوبی داریم و بازی‌های درون تیمی خوبی برگزار می‌کنیم. 

وی درباره سطح مسابقات پیش رو تصریح کرد: مسابقات آسیایی سطح بسیار خوبی دارد. در این مسابقات کشور‌های فیلیپین، مالزی، مغولستان، چین و ژاپن حضور دارند که کار را برای همه رقبا سخت می‌کند. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم، اما با تمرینات و کادر خوبی که داریم قطعا برای کسب نتیجه خوب به مسابقات می‌رویم. 

کاپیتان تیم بسکتبال دانشگاه آزاد درباره هم تیمی‌ها و بازیکنان تیم خود گفت: بازیکنان خوبی در تیم حضور دارند و در کنار تجربیات خوبی که دارند، در تمرینات تیم ملی با تجربه‌تر هم می‌شوند. بازیکنانی خوب از تیم‌های مهگل البرز، پترو نوین و مشهد داریم و هدف همگی ما هم کسب عنوان قهرمانی است.

گفتنی است هفتمین دوره رقابت‌های بسکتبال سه به سه دانشجویان آسیا سال گذشته در کشور چین برگزار شد و کشورمان با سه نماینده در این رقابت‌ها حاضر بود. تیم دختران دانشگاه پیام نور و تیم‌های پسران دانشگاه پیام نور و شهید بهشتی در این رقابت‌ها حضور داشتند که تیم پسران دانشگاه پیام نور با شکست چین در فینال قهرمان شد.

برچسب ها: فدراسیون دانشگاهی ، مسابقات قهرمانی آسیا
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