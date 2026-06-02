باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات برنامه ۱۵ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با همکاری صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: از این میزان، ۷ هزار مگاوات با کارگزاری سازمان ساتبا و ۸ هزار مگاوات توسط بخش خصوصی اجرایی می‌شود.خوشبختانه از سهم ۷ هزار مگاواتی ساتبا، ۲۵۰۰ مگاوات تا اواخر خرداد یا نیمه تیرماه وارد مدار تولید برق خواهد شد و بسیار امیدواریم تا پایان سال به تعهد کامل خود در این بخش دست یابیم.

معاون وزیر نیرو درباره وضعیت تأمین منابع مالی پروژه ۸ هزار مگاواتی بخش خصوصی ادامه داد: اگرچه مسدودی ارزی برای این بخش صادر شده، اما هنوز تأمین ارزی صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه تاکنون نزدیک به ۸۲۰ میلیون دلار از بانک مرکزی برای پروژه‌های ساتبا دریافت کرده‌ایم.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تهاتر نفت با چین برای واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی، تصریح کرد: منابعی که تاکنون در اختیار ما قرار گرفته، از محل منابع صندوق توسعه ملی و با حمایت‌های بانک مرکزی و دستورات رئیس‌جمهور تأمین شده است و من در جریان جزئیات مربوط به موضوع تهاتر نفت با چین نیستم.

طرزطلب در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مشترک اخیر با سازمان نوسازی مدارس و خیرین مدرسه‌ساز اشاره کرد و گفت: طی چند ماه گذشته بیش از ۱۳۰۰ مدرسه با ظرفیت مجموعاً ۷ مگاوات به پنل‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز شده‌اند که ۶۰ تا ۷۰ درصد این ظرفیت در استان‌های تهران و قم هم‌اکنون به شبکه متصل شده است.