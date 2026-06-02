سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در چهارصد و دوازدهمین جلسه شورا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در چهارصد و دوازدهمین جلسه شورا که امروز سه شنبه ۱۲ خرداد برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز نظرات کمیسیون‌های برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل در خصوص این طرح ارائه شد و بررسی‌های لازم صورت گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: مباحث مفصلی در رابطه با این طرح صورت گرفت و موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند، اما موضوع به جمع‌بندی نهایی برای رأی‌گیری نرسید و در جلسه هفته آینده شورا بررسی نهایی خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: درمجموع فضا مثبت بود، اما به هرشکل موافقان و مخالفان نکات فنی خود را مطرح کردند.

برچسب ها: بلیت الکترونیک ، شورای شهر
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