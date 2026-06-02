نیروی هوایی تایوان روز سه‌شنبه تمام پروازهای آموزش نظامی با هواپیماهای تی-۳۴ را پس از سقوط یک فروند از این هواپیماها به حالت تعلیق درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی هوایی تایوان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرواز‌های آموزشی با هواپیما‌های تی-۳۴ را پس از سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در جریان تمرین نقص موتور ساختگی که به کشته شدن دو خلبان انجامید، به حالت تعلیق درآورد.

به گفته نیروی هوایی تایوان، این هواپیمای تک‌موتوره ملخی ساعت ۸:۰۸ صبح در انتهای شمالی باند فرودگاه هوایی گانگشان در بندر کائوسیونگ در جنوب این جزیره سقوط کرد. یک گروه ضربت برای بررسی علت سقوط که حدود ۲۰ دقیقه پس از بلند شدن هواپیما رخ داد، تشکیل شده است.

سرتیپ چیانگ یی-چنگ، بازرس کل نیروی هوایی، در یک کنفرانس خبری گفت که خلبانان که هر دو سرهنگ دوم و ۴۱ و ۴۵ ساله بودند، در لحظات منتهی به سقوط هیچ مشکلی را با هواپیما گزارش نکرده بودند. چیانگ گفت: «در طول کل پرواز، هیچ ارتباط رادیویی غیرعادی قبل از وقوع حادثه وجود نداشت.»

لای چینگ ته، رئیس‌جمهور تایوان، گفت که از این تلفات «به شدت ناراحت» است و خلبانان را «قهرمان» توصیف کرد و به خاطر «فداکاری و ایثار» آنها به تایوان تشکر کرد.

بر اساس وب‌سایت وزارت دفاع تایوان، نیروی هوایی این جزیره از هواپیما‌های ملخی تک‌موتوره بیچکرفت به عنوان هواپیمای آموزشی اولیه برای خلبانان خود استفاده می‌کند. این هواپیما‌ها اولین بار در سال ۱۹۸۴ به تایوان تحویل داده شدند. در ماه ژانویه، یک جت جنگنده اف-۱۶ در طول یک مأموریت آموزشی معمولی به دریای شرق تایوان سقوط کرد. 

منبع: حریت

برچسب ها: تایوان ، سقوط هواپیما
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