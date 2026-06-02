نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، بحث‌های جاری درباره احتمال خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران را گمانه‌زنی زودهنگام خواند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، بحث‌ها در مورد انتقال احتمالی اورانیوم غنی‌شده از ایران را گمانه‌زنی‌های زودهنگام توصیف کرد.

این دیپلمات روس توضیح داد که انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از ایران شرط لازم نیست و تأکید کرد که اجرای هرگونه اقدامی از این دست نیازمند تایید تهران است.

او افزود که گزینه دیگر، کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران در صورت توافق دو طرف است و تاکید کرد که در حال حاضر صحبت در مورد این موضوع هنوز خیلی زود است.

اظهارات اولیانوف در پاسخ به اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطرح شد که در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفته بود انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران کاری «پیچیده، اما غیرممکن نیست» و خاطرنشان کرده بود که روند انتقال این مواد بسیار حساس نیازمند تمهیدات فنی پیچیده‌ای است.

پیش از این نیز واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود که روسیه آماده دریافت اورانیوم غنی‌شده ایران است و تاکید کرد که تصمیم نهایی با خود تهران است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مخالفت خود را با ایده تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه یا چین ابراز کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: اورانیوم غنی شده ، میخائیل اولیانوف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۰۵:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
گنجاندن اسنب بک در برجام را فراموش نمی شود . فکر انتقال مواد غنی ساز ی را از سر بیرون کنید
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