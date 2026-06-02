باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ماموریت قالیباف به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای اخذ ایدهها و نظرات نخبگان در خصوص بررسی مسائل جنگ تحمیلی و راهکارهای رفع آنها، نخستین نشست استماع نخبگانی با موضوع رسانه و مسئله انسجام ملی در مرکز پژوهشهای مجلس، با حضور بابک نگاهداری، رئیس این مرکز و جمعی از صاحبنظران، اندیشمندان، کارشناسان و اساتید حوزه رسانه و ارتباطات برگزار شد.
بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به راه اندازی پویش خردملی برای ایران برخاسته و طرح سیمرغ رمضان در مرکز پژوهشهای مجلس، بیان داشت: در این پویش تلاش میکنیم که پیشنهادات و نظرات صاحبنظران در حوزههای مختلف که مرتبط با حکمرانی کشور و مسائل پس از جنگ است را اخذ کنیم. برگزاری نشست استماع نخبگانی هم یکی از روشهای دریافت و اخذ این نظرات است.
ما مسئولان در کشور بیش از گفتن به شنیدن نظرات مردم و نخبگان نیاز داریم
وی با تاکید بر این مسئله که ما مسئولان در کشور بیش از گفتن به شنیدن نظرات مردم و نخبگان نیاز داریم، عنوان کرد: در کنار نشستهای استماع نخبگانی، پلت فرمهایی دیگری هم راه اندازی کردیم تا نظرات نخبگان را اخذ کنیم. یکی از این راه ها، سامانه جمع سپاری است که نخبگان میتوانند در آن نظرات خود را برای ما ارسال کنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به اقدامات رسانه ملی در ایام جنگ، گفت: سازمان صداوسیما به عنوان یکی از مهمترین سازمانها در کشور دارای عملکرد مثبتی در جنگ است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما هیچ دستگاهی از عیب و ایراد مصون نیست و با این همدلیها و همفکریها به دنبال کمک برای رفع این اشکالات هستیم.
رسانه ملی هم رسانه حاکمیت و هم مردم است
نگاهداری با بیان اینکه رسانه ملی هم رسانه حاکمیت و هم مردم است، تصریح کرد: مدیریت سازمان صداوسیما کار به شدت سختی است چراکه در این مسیر با دوگانههای مختلفی روبهرو میشویم که مدیریت این دوگانهها اقدام دشواری است. دوگانههایی مثل فرهنگی رسمی و فرهنگ عامیانه، دوگانه دقت و سرعت و مواردی از این دست که سازمان صداوسیما درگیر آن است.
منبع: مهر