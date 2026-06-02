تفاهم نامه اجرایی شماره گذاری وسایل نقلیه منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و رئیس پلیس راهور فراجا امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم نامه همکاری مشترک میان پلیس راهور فراجا و سازمان منطقه آزاد ارس با هدف توسعه خدمات شماره‌گذاری وسایل نقلیه، تسهیل فرآیند‌های واردات خودرو و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به ساکنان و فعالان اقتصادی این منطقه، با حضور هادی مقدم‌زاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس و سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در تهران به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری‌های مشترک میان پلیس راهور فراجا و مناطق آزاد کشور و با هدف تسریع و تسهیل ارائه خدمات مرتبط با شماره‌گذاری خودروها، ساماندهی فرآیند‌های اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان منعقد شده است.

سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر اینکه پلیس راهور خود را خدمتگزار مردم می‌داند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این همکاری، تسهیل ارائه خدمات شماره گذاری به ساکنان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس، بازرگانان و متقاضیانی است که در چارچوب قوانین نسبت به واردات و استفاده از خودرو‌های منطقه آزاد اقدام می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، فرآیند‌های مرتبط با شماره گذاری، نصب پلاک، صدور اسناد و سایر خدمات قانونی مرتبط با خودرو‌ها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های پلیس راهور با هماهنگی بیشتری انجام خواهد شد و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به مردم فراهم می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس نیز به عنوان متولی ورود، ترخیص و انجام فرآیند‌های قانونی مرتبط با خودروها، از جمله بررسی استانداردها، الزامات زیست محیطی و سایر مجوز‌های قانونی، نقش مهمی در اجرای این تفاهم نامه خواهد داشت و همکاری ۲ مجموعه می‌تواند روند ارائه خدمات را تسهیل کند.

سردار حسینی یکی دیگر از محور‌های مهم این همکاری را ساماندهی شرکت‌های واردکننده خودرو عنوان کرد و گفت: شرکت‌هایی که در حوزه واردات خودرو فعالیت می‌کنند باید در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت داشته باشند تا علاوه بر عرضه خودرو، خدمات پس از فروش و پشتیبانی لازم را نیز به خریداران ارائه دهند. این موضوع از مطالبات جدی مردم است و در قالب همکاری‌های مشترک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هدف نهایی از این اقدامات آن است که شهروندان بتوانند در فضایی شفاف و قانونمند به خودرو‌های باکیفیت و استاندارد دسترسی داشته باشند و همزمان از خدمات مناسب پس از فروش و پشتیبانی بهره‌مند شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به توسعه مناطق آزاد کشور طی سال‌های اخیر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ منطقه آزاد در کشور فعال است که ۹ منطقه از آنها طی حدود ۲ سال گذشته به مجموعه مناطق آزاد کشور افزوده شده‌اند. در همین راستا پلیس راهور نیز توسعه زیرساخت‌های خدماتی و شماره‌گذاری در این مناطق را در دستور کار قرار داده است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: طی این مدت همکاری‌های متعددی میان پلیس راهور و مناطق آزاد کشور شکل گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی با مناطق آزاد جدید از جمله مازندران، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، بانه - مریوان، قصرشیرین، سیستان، سرخس، دوغارون، اینچه برون، اردبیل منعقد شده است. تفاهم‌نامه با منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس نیز در ادامه همین سیاست و با هدف گسترش خدمات و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌بخشی به امضا رسیده است.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات شماره‌گذاری، تسهیل فرآیند‌های قانونی، ساماندهی فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو و افزایش دسترسی مردم به خدمات استاندارد خودرویی از مهم‌ترین دستاورد‌های مورد انتظار این تفاهم‌نامه خواهد بود و پلیس راهور با تمام ظرفیت در جهت تحقق این اهداف گام برخواهد داشت.

همچنین در پایان مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پلیس راهور فراجا و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور فراجا در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، اجرایی و پشتیبانی لازم برای توسعه خدمات شماره‌گذاری در مناطق آزاد کشور تقدیر و تشکر شد.