پلیس از دستگیری دو شرور سابقه‌دار در مسعودیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد ناامنی و نزاع دسته‌جمعی در محله مسعودیه، مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در یک عملیات ضربتی موفق به شناسایی و دستگیری دو تن از عوامل اصلی این شرارت شدند.

این دو متهم که از چهره‌های شناخته شده در ایجاد مزاحمت برای شهروندان هستند، به جرم نزاع دسته‌جمعی، اخلال در نظم عمومی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد بازداشت شدند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هر دو فرد دستگیر شده دارای سوابق متعدد در زمینه شرارت، درگیری و سلب آسایش عمومی بوده و پیش‌تر نیز بار‌ها به اتهامات مشابه توسط مراجع انتظامی تحت تعقیب قرار گرفته بودند.

متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز نیرو‌های انتظامی است، اعلام کرد که با هیچ‌کس در این زمینه مماشات نخواهد کرد.

هشدار پلیس به قانون‌شکنان: به تمامی اوباش و مخلان نظم عمومی هشدار می‌دهیم که تهران برای هیچ شروری مکان امنی نخواهد بود و با هرگونه اقدام که موجب سلب امنیت شهروندان شود، با قاطعیت و بدون تردید برخورد خواهیم کرد.

برچسب ها: دستگیری ، شرور
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