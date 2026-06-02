مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک گفت: رسالت اصلی بنیاد تعاون زندانیان ایجاد اشتغال و مهارت‌آموزی برای زندانیان در دوران محکومیت است تا پس از آزادی، بتوانند فعالیت اقتصادی مستقل و درآمد پایدار داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمود نهاوندی‌نژاد مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک بنیاد تعاون زندانیان در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح‌های اشتغالزایی زندانیان گفت: مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه در حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی فعالیت دارد که از این میزان، حدود یک‌هزار هکتار به زراعت، بیش از ۴۲۰ هکتار به باغات و نزدیک به ۳۰۰ هکتار به اراضی آیش اختصاص یافته است. بخشی از اراضی نیز فاقد منابع آبی بوده که برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و نصب پنل‌های تولید برق آماده‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های این مجموعه افزود: مجتمع در پنج منطقه شامل بیجین، خانق، آراد، اشتهارد و یک مجموعه آموزشی و کشاورزی دیگر فعالیت می‌کند. در این مناطق انواع محصولات زراعی، باغی و دامی تولید می‌شود.

مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه ادامه داد: در حال حاضر ۴۰۴ هکتار باغ پسته جدیدالاحداث، باغات زیتون، مزارع گندم، جو و محصولات جالیزی در مجموعه وجود دارد. همچنین در بخش‌های مختلف، کشت یونجه، گیاهان دارویی، زعفران و کاکتوس در حال انجام است.

نهاوندی‌نژاد با بیان اینکه فعالیت‌های مجتمع به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود، گفت: دامپروری، پرورش گوسفند با حدود هفت هزار رأس دام، باغداری، پرورش شترمرغ، آبزی‌پروری، تولید عسل، گلاب‌گیری، فرآوری گیاهان دارویی، روغن‌کشی زیتون و بسته‌بندی محصولات تولیدی از جمله فعالیت‌های متنوع این مجموعه است.

وی افزود: محصولات تولیدی شامل پسته، روغن زیتون، عسل، گلاب، ماهی، زعفران، میوه کاکتوس و سایر محصولات کشاورزی پس از فرآوری به بازار عرضه می‌شوند و بخشی از آن نیز در داخل مجموعه مصرف می‌شود.

مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه درباره وضعیت آبیاری اراضی اظهار کرد: از مجموع اراضی قابل بهره‌برداری، حدود ۴۳۰ هکتار به سیستم آبیاری قطره‌ای و ۳۵۰ هکتار به آبیاری بارانی مجهز شده است و توسعه روش‌های نوین آبیاری در دستور کار قرار دارد.

وی مهم‌ترین مأموریت این مجموعه را اشتغال‌زایی برای زندانیان دانست و گفت: حدود ۲۰۰ نفر از زندانیان و افراد تحت پوشش در این مجتمع مشغول فعالیت هستند. این افراد در بخش‌های مختلف کشاورزی، باغداری، دامپروری و صنایع وابسته آموزش‌های تخصصی و عملی دریافت می‌کنند.

نهاوندی‌نژاد تصریح کرد: آموزش‌ها توسط کارشناسان مجموعه و در صورت نیاز با همکاری دستگاه‌های تخصصی حوزه کشاورزی ارائه می‌شود و افراد علاوه بر آموزش‌های نظری، به‌صورت عملی در مزارع، باغات و واحد‌های تولیدی فعالیت می‌کنند تا مهارت لازم را کسب کنند.

وی با اشاره به نحوه پرداخت دستمزد به زندانیان شاغل در مجتمع گفت: به ازای ساعات فعالیت، حقوق افراد به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز می‌شود. این پرداخت‌ها مطابق ضوابط و تعرفه‌های اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط بوده و میزان دریافتی بر اساس تخصص، مهارت و نوع فعالیت افراد متفاوت است.

مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه همچنین درباره ساختار بنیاد تعاون زندانیان اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان در ۳۱ استان کشور نمایندگی دارد و علاوه بر آن، چندین شرکت مستقل با هیئت‌مدیره، کد بیمه و دارایی مجزا زیرمجموعه این بنیاد فعالیت می‌کنند که در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی قوه قضائیه و بنیاد تعاون زندانیان به انجام مأموریت‌های خود می‌پردازند.

وی در پایان با اشاره به نحوه مصرف درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مجتمع گفت: سود حاصل از تولید و فروش محصولات پس از کسر هزینه‌ها به بنیاد تعاون زندانیان منتقل می‌شود و این منابع در راستای توسعه اشتغال زندانیان، حمایت از خانواده‌های آنان و اجرای برنامه‌های مرتبط با توانمندسازی و بازگشت مؤثر افراد به جامعه هزینه می‌شود.

برچسب ها: مهارت آموزی ، زندانیان
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