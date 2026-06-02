مدیرعامل موسسه سلامت علوی با اشاره به ارائه خدمات گسترده سلامت در قالب «پویش غدیر» گفت: سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان خدمات سلامت دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست خبری «پویش غدیر» به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۵ در محل بنیاد علوی برگزارشد.

سیدمحمدحسن صافی، مدیرعامل موسسه سلامت علوی، در این نشست با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت گفت: سال گذشته پویش سلامت علوی را در سالگرد طرح شهید رئیسی آغاز کردیم و اتفاقات خوبی رقم خورد. چهارصد هزار نفر از هموطنان خدمات دریافت کردند، اما با توجه به دو جنگ در ابتدا و انتهای سال گذشته، تصمیم گرفتیم به جز «طرح اسما»، در شرایط جنگ تحمیلی سوم و تجربه جنگ دوم، خدمات را در قالب ایستگاه‌های صلواتی علوی ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: در چهار هزار روستا ارائه خدمت شد و در کنار آن ایستگاه‌های سلامت علوی راه‌اندازی کردیم. هدف، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و حضور در کنار مردم بود، از این رو این ایستگاه‌ها در میادین و تجمعات شبانه اجرا شد و بیش از ۲۳۰ ایستگاه راه‌اندازی گردید.

صافی افزود: بیش از ۱۰۰ غرفه کودک راه‌اندازی شد و اضطراب و استرس ناشی از جنگ مورد توجه قرار گرفت. در ادامه مسیر، جوایزی اهدا شد. بیش از هشتاد شب است که این ایستگاه‌ها با بیست هزار خدمت به هموطنان ارائه می‌شود.

مدیرعامل موسسه سلامت علوی در بخش دیگری از سخنان خود به استقبال از ایستگاه‌های سلامت اشاره کرد و از استقرار سامانه ملی ۱۶۹۷ خبر داد و گفت: در زمینه مادران، پزشکی، مشاوره و ... به شکل رایگان خدمات ارائه می‌شود. بیش از ۱۵۰۰ روانشناس متخصص داوطلبانه همکاری دارند که نقش خوبی در تاب‌آوری اجتماعی ایفا کردند.

صافی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۰۰ گروه امدادی از گروه‌های جهادی توسط اورژانس، خاطرنشان کرد: این گروه‌ها در هنگام نیاز با کیف‌های اورژانسی خدمات ارائه می‌دادند. با توجه به سیاست توسعه گروه‌های جهادی بومی، این گروه‌ها در ایام جنگ به دلیل آشنایی با بوم منطقه، خدمات دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و سلامت با بیش از پنجاه هزار خدمت ارائه کردند و فعالیت‌ها در ایام جنگ متوقف نشد.

وی افزود: ۶۵ قلم داروی اضطراری خریداری و اهدا شد، بیش از ۱۲ هزار نفر کلاس‌های امداد و نجات را با آموزش‌های لازم طی کردند، دو دستگاه اتوبوس سلامت علوی در آذربایجان شرقی و تهران به صورت رایگان تدارک دیده شد که با نگاه درمانی خدمات ارائه کردند. علیرغم دو شرایط جنگی، الحمدالله خدمات ما در سال گذشته ادامه یافت و ارزش کل خدمات بیش از یک همت بود. با این رقم توانستیم به بیش از چهارصد هزار نفر از هموطنان خدمت ارائه دهیم.

برچسب ها: غدیر ، بنیاد علوی
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