باشگاه خبرگاران جوان - شرکت ایمپکت فیلمز هند، فهرست خرید خود از جشنواره کن ۲۰۲۶ را با اضافه کردن چند فیلم از جمله «داستان‌های موازی» از اصغر فرهادی گسترش داد.

«داستان‌های موازی» در نخستین نمایش جهانی خود در بخش مسابقه جشنواره کن ۲۰۲۶ رونمایی شد و با واکنش‌های متفاوتی از سوی منتقدان همراه شد. این فیلم با حضور ستاره‌های سینمای فرانسوی از جمله ایزابل هوپر، ونسان کسل، ویرژینی افیرا و کاترین دنو، اکنون در سینماهای فرانسه در حال اکران است.

طبق اعلام ورایتی،‌ فیلم «ناگهان»ساخته ریوسوکه هاماگوچی، «توپ سیاه» ساخته خاویر آمبروسی و خاویر کالو، فیلم «گوسفند در جعبه» به کارگردانی هیروکازو کورئیدا و «مهمانی تولد» ساخته لئا میسیوس از جمله دیگر آثار جشنواره کن امسال هستند که برای اکران در سینماهای هند توسط کمپانی ایمپکت فیلمز خریداری شده‌اند.