شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات پرداخت آورده مسکن ملی در بندرانزلی استان گیلان سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه افراد جامعه طرح مسکن ملی را برای اقشار کم درآمد جامعه بنا کرد تا آنها بتوانند با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما پرداخت مبلغ واریزی آورده مسکن برای متقاضیان دردسرساز شده و آنها را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

از سوی دیگر افزایش مبلغ اجاره بهای منزل مسکونی مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات پرداخت مبلغ واریزی برای متقاضیان بندرانزلی استان گیلان گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و احترام ما سال۱۴۰۲ حدود ۲۹ گرم طلا با ضرر فروختم تا در پروژه مسکن ملی پشت بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی استان گیلان ثبت نام کنیم. قسط اول را پرداخت کردیم تا دو سال خبری نشد بعد پیامک برای پرداخت قسط دوم آمد که باید واریز کنیم. در سال۱۴۰۴ من باز طلا فروختم وهنوز ۷۰ روز نگذشته بود قسط بعدی را از ما خواستند آن هم بقیه طلا را باز فروختم وباز ۷۰ روز نشده قسط بعدی دیگر را پرداخت کنیم توان پرداخت قسط چهارم را نداشتیم و نتوانستیم پرداخت کنیم همسرم کارگر شرکتی است من اگر آن طلا‌ها را نفروخته بودم، الان با آن طلا‌ها می‌توانستم یه زمین بخرم. از طرفی دیگر افزایش اجاره بهای خانه با دو فرزند مشکل ما را دو برابر کرده است. لطفا صدای ما باشید.