مدیران باشگاه استقلال به دنبال راهی جدید هستند تا بتوانند مطالبات بازیکنان خارجی خود را پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال طی روز‌های اخیر با بازیکنان خارجی تیم وارد مذاکره شده‌اند و از آنها خواسته‌اند روش‌های جایگزین و قابل اجرا برای دریافت مطالبات خود اعلام کنند تا باشگاه بتواند با توجه به محدودیت‌های نقل‌وانتقال پولی، پرداخت‌ها را به‌صورت مرحله‌ای و مطمئن انجام دهد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که باشگاه استقلال همچنان با برخی مشکلات در حوزه نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی مواجه است و همین موضوع باعث شده فرآیند پرداخت دستمزد بازیکنان خارجی با تأخیر‌هایی همراه شود. با این حال، مدیران باشگاه تلاش دارند با استفاده از روش‌های قانونی و مورد تأیید، این موضوع را مدیریت کرده و از بروز هرگونه نارضایتی در بین بازیکنان جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش، استقلالی‌ها در این مکاتبات تأکید کرده‌اند که هدف اصلی باشگاه، حفظ آرامش تیم و جلوگیری از ایجاد حاشیه در مسیر آماده‌سازی فنی است و به همین منظور در حال بررسی روش‌های مختلف از جمله حواله‌های ارزی جایگزین، پرداخت‌های مرحله‌ای و سایر راهکار‌های بانکی هستند.

در عین حال، مسئولان باشگاه استقلال معتقدند که همکاری بازیکنان خارجی در این زمینه می‌تواند روند پرداخت‌ها را تسهیل کرده و از ایجاد تأخیر‌های بیشتر جلوگیری کند؛ موضوعی که در نهایت به سود هر دو طرف خواهد بود.

باشگاه استقلال در ماه‌های اخیر تلاش کرده با وجود محدودیت‌های مالی، تعهدات خود را نسبت به اعضای تیم به‌موقع انجام دهد، اما شرایط خاص نقل‌وانتقالات بین‌المللی باعث شده نیاز به هماهنگی بیشتر با بازیکنان خارجی بیش از گذشته احساس شود.

در همین راستا، انتظار می‌رود طی روز‌های آینده با جمع‌بندی نهایی بین طرفین، روش مشخصی برای تسویه مطالبات بازیکنان خارجی استقلال نهایی و اجرایی شود تا این باشگاه بتواند بدون حاشیه به برنامه‌های فنی خود ادامه دهد.