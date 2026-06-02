معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این وزارتخانه توانسته سال ۱۴۰۴ را بدون هیچ بدهی جدید به پایان برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، امروز، سه شنبه ۱۲ خرداد ماه در جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه دوران جنگ، گفت: آموزش‌وپرورش با وجود شرایط سخت اقتصادی و جنگی، سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد بدهی جدید به پایان رساند.

پرداخت پاداش بازنشستگان با تأخیر ۲۲ ماهه

فرهادی با اشاره به پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته، گفت: این پرداخت‌ها با حدود ۲۲ ماه تأخیر انجام شد، اما برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، بدون انباشت بدهی به سال بعد تسویه شد.

وی تأکید کرد: پرداخت پاداش بازنشستگان نسبت به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اولویت قرار گرفت و با حمایت وزیر آموزش‌وپرورش و همراهی مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید.

تسویه کامل مطالبات فرهنگیان در هفته معلم

معاون وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در هفته بزرگداشت مقام معلم، پاداش معلمان نمونه کشوری، استانی و شهرستانی به‌طور کامل پرداخت شد و هیچ بدهی از این بخش باقی نمانده است.

اصلاح نظام پرداخت‌ها؛ خروج ۴۰ عنوان از ردیف «سایر»

فرهادی با اشاره به اصلاحات ساختاری در نظام مالی آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: حدود ۴۰ عنوان پرداختی که پیش‌تر در ردیف «سایر» قرار داشت، اکنون به ردیف‌های مشخص منتقل شده و این موضوع موجب شفافیت و کاهش تأخیر در پرداخت‌ها شده است.

وی افزود: پرداخت‌هایی مانند اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته نیز که قبلاً با تأخیر مواجه بود، در مسیر ساماندهی قرار گرفته است.

پیگیری مجوز‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نشست‌های مشترک با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: مجوز‌های استخدامی مورد نیاز آموزش‌وپرورش در حال پیگیری است.

وی افزود: مجوز جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اخذ شده و همچنین مجوز حدود ۷ هزار نیروی خدماتی نیز صادر شده است.

فرهادی ادامه داد: موضوع جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ نیز در دستور کار قرار دارد و جلسات کارشناسی برای نهایی‌سازی آن در حال برگزاری است.

پیشنهاد افزایش حق‌التدریس و حق مدیریت مدارس

وی در ادامه گفت: برای افزایش انگیزه نیروی انسانی، پیشنهاد افزایش ضریب حق‌التدریس معلمان مطرح شده است.

بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و چالش رتبه‌بندی

فرهادی با اشاره به پرونده رتبه‌بندی فرهنگیان، گفت: در اجرای این طرح، بار مالی قابل توجهی ایجاد شد که برآورد آن بین ۹.۷ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: اختلاف نظر حقوقی درباره شمول قانون برای بازنشستگان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همچنان وجود دارد و تفسیر‌های متفاوتی میان کمیسیون اجتماعی مجلس، معاونت قوانین و سازمان برنامه و بودجه مطرح است.

وی تأکید کرد: در سیاست‌گذاری فعلی، اولویت پرداخت مطالبات با بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و پس از آن مطالبات شاغلان تسویه خواهد شد.

فرهادی گفت: در اجرای قانون رتبه‌بندی و پرداخت‌های مرتبط، برداشت‌های متفاوتی از قانون وجود دارد، اما هدف نهایی وزارت آموزش‌وپرورش اجرای کامل قانون و تسویه بدهی‌ها در چارچوب مصوبات مجلس است.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش و پرورش ، حق التدریس معلمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این مربیان بدبخت سازمان آموزش فنی وحرفه ای رو هم دریابین جای دوری نمیره!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
شهربانو زریری
۱۷:۳۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خوشبحال معلمها، هر روز یه افزایش دارن، کاش ما هم معلم بودیم، از اسفند تا حالا لالا، هر روز هم حقوقشون افزایش پیدا میکنه
۱۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آنقدر مبلغ حق التدریس کم هست که انگیزه ای برای معلمان و بازنشستگان وجود نداره و مدارس کمبود معلم دارند ، از طرفی همین مقدار ناچیز هم هر ۶ ماه یکبار پرداخت میشه و حق التدریس در بعضی موارد فقط مقدار کمی از هزینه ارسال و ذهاب بیشتر ه و نمی صرفه برای همین به فکر افزایش ضریب هستند ولی فکر نکنم انجام بدن و سال تحصیلی آینده هم با کمبود شدید معلم خواهد بود خصوصا در شهرستانها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
از خداوند متعال خواهانم هر چه زودتر معلم شوید و از دورنمای آن لذت ببرید
Iran (Islamic Republic of)
س
۱۹:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اول تحقیق کنین بعد حرف بزنین

معلمها کمترین حقوق و مزایا رو بین کارمندان دولت داشته و دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کاش معلم بودید تا واقعیت رو لمس می کردید. از بیرون همه چیز زیباست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
به ولله به ولله به عنوان یه معلم با ۵ سال سابقه ۲۰ میلیون حقوق میگیرم
الان که این پیام‌رو‌مینویسم ۲ میلیون تو حسابم هست .
یعنی نابودمون کردید
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
باز وضع شما خوبه من با دکترا تو مدرسه غیر انتفاعی ۱۷/۲۰۰ میگیرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
لطفا برای نیروهای رسمی و پیمانی هم یه فکری کنید تا انگیزه بیشتری داشته باشند.
۱
۶
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