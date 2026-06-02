باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع، امروز، سه شنبه ۱۲ خرداد ماه در جلسهای با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه دوران جنگ، گفت: آموزشوپرورش با وجود شرایط سخت اقتصادی و جنگی، سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد بدهی جدید به پایان رساند.
پرداخت پاداش بازنشستگان با تأخیر ۲۲ ماهه
فرهادی با اشاره به پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته، گفت: این پرداختها با حدود ۲۲ ماه تأخیر انجام شد، اما برای نخستینبار در سالهای اخیر، بدون انباشت بدهی به سال بعد تسویه شد.
وی تأکید کرد: پرداخت پاداش بازنشستگان نسبت به بسیاری از دستگاههای اجرایی در اولویت قرار گرفت و با حمایت وزیر آموزشوپرورش و همراهی مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید.
تسویه کامل مطالبات فرهنگیان در هفته معلم
معاون وزیر آموزشوپرورش گفت: در هفته بزرگداشت مقام معلم، پاداش معلمان نمونه کشوری، استانی و شهرستانی بهطور کامل پرداخت شد و هیچ بدهی از این بخش باقی نمانده است.
اصلاح نظام پرداختها؛ خروج ۴۰ عنوان از ردیف «سایر»
فرهادی با اشاره به اصلاحات ساختاری در نظام مالی آموزشوپرورش، اظهار کرد: حدود ۴۰ عنوان پرداختی که پیشتر در ردیف «سایر» قرار داشت، اکنون به ردیفهای مشخص منتقل شده و این موضوع موجب شفافیت و کاهش تأخیر در پرداختها شده است.
وی افزود: پرداختهایی مانند اضافهتدریس معلمان شاغل و بازنشسته نیز که قبلاً با تأخیر مواجه بود، در مسیر ساماندهی قرار گرفته است.
پیگیری مجوزهای استخدامی آموزشوپرورش
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به نشستهای مشترک با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: مجوزهای استخدامی مورد نیاز آموزشوپرورش در حال پیگیری است.
وی افزود: مجوز جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اخذ شده و همچنین مجوز حدود ۷ هزار نیروی خدماتی نیز صادر شده است.
فرهادی ادامه داد: موضوع جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ نیز در دستور کار قرار دارد و جلسات کارشناسی برای نهاییسازی آن در حال برگزاری است.
پیشنهاد افزایش حقالتدریس و حق مدیریت مدارس
وی در ادامه گفت: برای افزایش انگیزه نیروی انسانی، پیشنهاد افزایش ضریب حقالتدریس معلمان مطرح شده است.
بازنشستگان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و چالش رتبهبندی
فرهادی با اشاره به پرونده رتبهبندی فرهنگیان، گفت: در اجرای این طرح، بار مالی قابل توجهی ایجاد شد که برآورد آن بین ۹.۷ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: اختلاف نظر حقوقی درباره شمول قانون برای بازنشستگان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همچنان وجود دارد و تفسیرهای متفاوتی میان کمیسیون اجتماعی مجلس، معاونت قوانین و سازمان برنامه و بودجه مطرح است.
وی تأکید کرد: در سیاستگذاری فعلی، اولویت پرداخت مطالبات با بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و پس از آن مطالبات شاغلان تسویه خواهد شد.
فرهادی گفت: در اجرای قانون رتبهبندی و پرداختهای مرتبط، برداشتهای متفاوتی از قانون وجود دارد، اما هدف نهایی وزارت آموزشوپرورش اجرای کامل قانون و تسویه بدهیها در چارچوب مصوبات مجلس است.
منبع: آموزش و پرورش