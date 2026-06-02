باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سعید شهواری روز سه شنبه در اقدامی بازدارنده، با استناد به گزارش ها مبنی بر حجم این کالاها، دستور تشکیل پرونده قضایی و پیگیری دقیق مسئولیت‌ها را به دادستان بروجرد ابلاغ نمود.

به گفته وی بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های نظارتی، ارزش تقریبی مواد شوینده ذخیره شده در این انبارها حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده که نشان‌دهنده ابعاد گسترده فعالیت‌های غیرقانونی است.

با توجه به رقم کالاها، بر لزوم شناسایی صاحب محموله، بررسی اصالت کالاها و مشخص کردن دقیق مسیر ورود و توزیع این مواد تاکید شد.

به گفته حجت‌الاسلام شهواری انباشت این میزان مواد شوینده خارج از پروتکل‌های استاندارد و نظارتی، علاوه بر ضربه به بازار، می‌تواند خطرات جدی برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.

وی در این دستور ویژه از دادستان بروجرد خواسته است با همکاری نهادهای ذی‌ربط و بازرسی، پرونده‌ قضایی مربوط به این انبار را تشکیل داده و علاوه بر برخورد با متخلفان، ابعاد حقوقی این فعالیت‌ها را به طور کامل استخراج نماید.

منبع: دادگستری لرستان