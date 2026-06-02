رئیس جمهور لبنان گفت که کشورش بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده را متحمل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -رئیس جمهور لبنان روز سهشنبه با تأکید بر اینکه «چارهای جز مذاکره» با اسرائیل وجود ندارد، گفت: «لبنان بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده را متحمل شده است و پایانی برای این وضعیت متصور نیست.»
به نقل از بیانیه ریاست جمهوری لبنان، جوزف عون در دیدار با هیئتی از روسای سندیکاها گفت: «لبنان بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده است و پایانی برای این وضعیت متصور نیست.»
او افزود: «وظیفه دولت است که به شهروندان خود اهمیت دهد و بیکار نماند. چارهای جز مذاکره وجود ندارد.»
عون گفت که دولت او متعهد به حفظ صلح مدنی و ثبات داخلی در لبنان و «جلوگیری از درگیریهایی است که میتواند بقای کشور را تهدید کند، زیرا هر کسی که به چنین اختلافی دامن میزند، به منافع اسرائیل خدمت میکند.»
او افزود: «قدرت نه در جنگ افروزی، بلکه در داشتن شجاعت برای پایان دادن به جنگ از طریق مذاکراتی است که به منافع کشور خدمت میکند.»
اظهارات او یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل و حزبالله پس از تماسهایی از طریق واسطهها، توافق کردهاند که حملات علیه یکدیگر را متوقف کنند.
ترامپ گفت که از طریق واسطهها با هر دو طرف تماسهایی داشته و تضمینهایی دریافت کرده است که «تمام تیراندازیها متوقف خواهد شد.»
با این حال، ارتش اسرائیل روز سهشنبه علیرغم آتشبسی که در ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و متعاقباً پس از مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری ایالات متحده به مدت ۴۵ روز تمدید شد، به حملات خود به لبنان ادامه داد.
طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۴۰۰ نفر در حملات شهید شدهاند.
منبع: آناتولی