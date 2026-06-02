رئیس جمهور لبنان گفت که کشورش بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده را متحمل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -رئیس جمهور لبنان روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه «چاره‌ای جز مذاکره» با اسرائیل وجود ندارد، گفت: «لبنان بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده را متحمل شده است و پایانی برای این وضعیت متصور نیست.»

به نقل از بیانیه ریاست جمهوری لبنان، جوزف عون در دیدار با هیئتی از روسای سندیکا‌ها گفت: «لبنان بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده است و پایانی برای این وضعیت متصور نیست.»

او افزود: «وظیفه دولت است که به شهروندان خود اهمیت دهد و بیکار نماند. چاره‌ای جز مذاکره وجود ندارد.»

عون گفت که دولت او متعهد به حفظ صلح مدنی و ثبات داخلی در لبنان و «جلوگیری از درگیری‌هایی است که می‌تواند بقای کشور را تهدید کند، زیرا هر کسی که به چنین اختلافی دامن می‌زند، به منافع اسرائیل خدمت می‌کند.»

او افزود: «قدرت نه در جنگ افروزی، بلکه در داشتن شجاعت برای پایان دادن به جنگ از طریق مذاکراتی است که به منافع کشور خدمت می‌کند.»

اظهارات او یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل و حزب‌الله پس از تماس‌هایی از طریق واسطه‌ها، توافق کرده‌اند که حملات علیه یکدیگر را متوقف کنند.

ترامپ گفت که از طریق واسطه‌ها با هر دو طرف تماس‌هایی داشته و تضمین‌هایی دریافت کرده است که «تمام تیراندازی‌ها متوقف خواهد شد.»

با این حال، ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه علیرغم آتش‌بسی که در ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و متعاقباً پس از مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری ایالات متحده به مدت ۴۵ روز تمدید شد، به حملات خود به لبنان ادامه داد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۴۰۰ نفر در حملات شهید شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به لبنان ، نقض آتش‌بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
جوزف!
سمبل عرضه و غیرت عربی! مدیر عالی!
خاک بر سرت که صهیون نصف کشورت را گرفته و تو داری مذاکره می کنی.
خاک بر سرت که ایران باید برای تو قدرنشناس آتش بس بیاره.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خوشا به غيرتت آقاي جوزف عون ...
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Turkiye
ناشناس
۰۳:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دست مریزا
کلاه ات را ببر بالاتر
باید احساس وحدان درد .شبها خواب از چشمت ببرد
ولی کو وجدان .کو اخلاق
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بی غیرت جوزف عون و نواف سلام و اون وزیر خارجه دوزاری .هر کس به غرب اعتماد کند بدبخت میشود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کچل جان پس تو اونجا چکاره ای؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
لعنت الله علی الصهیونی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سیب‌زمینی یعنی جوزف عون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره یعنی این
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
جوزف عون اینقدر برای دشمنان کشورت شیرینی زبانی کردی و ترسو بازی در آوردید مردم لبنان را زیر چکمه های اسراییل داری نابود میکنید هرکسی لیاقت کشوری داری یک کشور اسلامی را ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بی عرضه ترین رئیس جمهور
رئیس جمهور نیست دست آموز آمریکا و اسرائیل است.
هم خاک و هم مردم کشورش رو تقدیم اربابش می کنه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خاک بر سر کچلت کنم مردک بی خاصیت ، حیف حزب الله که برای تو بجنگند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
شکل مجسم یک وطن فروش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بی غیرت...
تو و امثال تو حدود 80 سال است که به یهودیان تندرو باج می‌دهید و از آنها می‌ترسید و به این بی شرفی خود افتخار میکنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ریسس جمهور بی‌خاصیت وطنفروش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اول شرط بگذار خروج اسرائیل بعدا هرغلطی خواستی بکنی بکن اول اخراج
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