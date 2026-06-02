معاون کمیته امداد کشور در دیدار با استاندار لرستان از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۷هزار و پانصد شغل در سال جاری در استان لرستان، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مرتضی فیروزآبادی در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار لرستان و همکاری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در حوزه مددجویان امداد، گفت: سیاست غالب کمیته امداد در سال‌های اخیر حسب فرمایشات رهبر شهید انقلاب، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان بوده و تلاش می‌شود در سال جاری در استان لرستان ۷هزار و پانصد شغل ایجاد شود.

وی ادامه‌داد: این مشاغل با اعتبار یک‌هزار و پانصد میلیاردتومان ایجاد خواهد شد. 

معاون کمیته امداد کشور با بیان اینکه این تسهیلات توسط بانک‌های عامل با رقم ۲۰۰ میلیون تومان به طور عمومی و ۳۵۰ میلیون تومان برای ۲۰درصد منابع پرداخت می‌شود تا رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، تحقق یابد.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنانش به ورود کمیته امداد به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نیروگاه ۹ مگاواتی و ۸۰۰ نیروگاه خانگی جهت ایجاد اشتغال پایدار و تأمین معیشت مردم در سطح استان لرستان توسط مددجویان استان در حال ساخت و احداث است.

وی اظهارداشت: ورود به این حوزه علاوه بر تامین معیشت مناسب برای مددجویان، در حوزه تامین انرژی و کاهش ناترازی ها به بهبود وضعیت کشور در این زمینه، می انجامد.

وی تاکید کرد: توجه به آموزش‌های مهارتی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان به عنوان رویکرد اصلی این مجموعه نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان 

برچسب ها: کمیته امداد ، لرستان
خبرهای مرتبط
ایجاد ۱۸۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان لرستان
جذب بیش از ۳ هزار حامی ایتام در لرستان
۱۰۴ هزار خانواده کمیته امداد در مسیر توانمندسازی در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان عصر کابل‌های مسی در روستاهای لرستان؛ مشکلات ارتباطی روستاها رفع می شود
آخرین اخبار
پایان عصر کابل‌های مسی در روستاهای لرستان؛ مشکلات ارتباطی روستاها رفع می شود
بازار لرستان با گرانی ولی بدون کمبود کالا
عاملان قمه کشی در پارک کیو خرم آباد دستگیر شدند
مردم الشتر از ۹۰ شب دلدادگی برای میهن می‌گویند + فیلم