باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی فیروزآبادی در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار لرستان و همکاری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در حوزه مددجویان امداد، گفت: سیاست غالب کمیته امداد در سال‌های اخیر حسب فرمایشات رهبر شهید انقلاب، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان بوده و تلاش می‌شود در سال جاری در استان لرستان ۷هزار و پانصد شغل ایجاد شود.

وی ادامه‌داد: این مشاغل با اعتبار یک‌هزار و پانصد میلیاردتومان ایجاد خواهد شد.

معاون کمیته امداد کشور با بیان اینکه این تسهیلات توسط بانک‌های عامل با رقم ۲۰۰ میلیون تومان به طور عمومی و ۳۵۰ میلیون تومان برای ۲۰درصد منابع پرداخت می‌شود تا رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، تحقق یابد.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنانش به ورود کمیته امداد به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نیروگاه ۹ مگاواتی و ۸۰۰ نیروگاه خانگی جهت ایجاد اشتغال پایدار و تأمین معیشت مردم در سطح استان لرستان توسط مددجویان استان در حال ساخت و احداث است.

وی اظهارداشت: ورود به این حوزه علاوه بر تامین معیشت مناسب برای مددجویان، در حوزه تامین انرژی و کاهش ناترازی ها به بهبود وضعیت کشور در این زمینه، می انجامد.

وی تاکید کرد: توجه به آموزش‌های مهارتی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان به عنوان رویکرد اصلی این مجموعه نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان