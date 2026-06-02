چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر ایران از روز جمعه ۱۵ خرداد در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون والیبال آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

سومین اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر ایران که از روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در مشهد آغاز شده بود، روز دوشنبه ۱۱ خرداد به پایان رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران ۲۱ بازیکن را به چهارمین مرحله تمرینات دعوت کرد که ملی پوشان عصر روز جمعه ۱۵ خرداد باید خود را به سرپرست تیم در کمپ تیم‌های ملی والیبال در فدراسیون والیبال معرفی کنند.

تمرینات این مرحله از اردو از روز شنبه ۱۶ خرداد در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم شروع می‌شود و به مدت ۱۴ روز در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد.

آکام ابراهیم نژاد، آیدین پوزش، ایلیا داوودی پور، سینا حضرتی، آرش رضایی فر، امیررضا میرحسینی، یاسین اسدی زاده، آرش اشرفی، رادان صالحی، حمزه آقچلی، رسول آقچلی، آژوان نمازی، منیب شیخ، امیررضا فرامرزی، یاسین سلمانی، محمدرضا زیبایی، طا‌ها مصیبی، یزدان عبدی، شهداد علیزاده، پارسا مقصودی و سینا احمدی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر هستند.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی) وحید صادقی، حسام الدین ناییجی، اصغر نجفی، جواد رضایی نصر و حمید احمدی (مربیان)، امیر صمیمی و علیرضا بهاری (آنالیزور)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز)، هادی صفری (روان شناس) و شروین عمرانی (ماساژور) اعضای کادر فنی این تیم در این اردو هستند.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های برزیل، بلغارستان و ژاپن در گروه E همگروه است.

 نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسر جهان از سوم تا دهم شهریور سال ۱۴۰۳ در صوفیه بلغارستان برگزار شد و تیم‌های ایتالیا، آرژانتین، چین‌تایپه و اسپانیا به مقام‌های اول تا چهارم دست یافتند.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران نیز که با کسب مقام قهرمانی آسیا سهمیه این رقابت‌ها را دریافت کرده بود، با پنج برد مقابل لیبی، تونس، شیلی، برزیل و بلژیک و واگذاری نتیجه برابر مصر و ایتالیا در رتبه پنجم این مسابقات قرار گرفت.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، آرش صادقیانی ، والیبال
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