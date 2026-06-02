معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۱۵۴ هزار موتورسوار متخلف در پایتخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با انتشار جزئیاتی از تخلفات موتورسواران تهرانی از ابتدای سال جاری تا کنون اعلام کرد: از مجموع ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ فقره اعمال قانون ثبتشده برای موتور سواران متخلف، سهم جریمههای نداشتن کلاه ایمنی با رقم ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ فقره، رکوردار تخلفات موتورسواران پایتخت است.
وی هشدار داد: در بررسی تصادفات منجر به فوت موتورسواران طی سال گذشته، بیشترین درصد جانباختگان در لحظه حادثه کلاه ایمنی بر سر نداشتند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه کلاه ایمنی تنها یک پوشش ساده نیست، بلکه مرز بین زندگی و مرگ در تصادفات است، گفت: متأسفانه برخی راکبان با تصور اشتباه کاهش دید یا سنگینی کلاه، از استفاده از آن طفره میروند، در حالی که آمار پزشکی قانونی نشان میدهد شدت ضربات وارده به سر در تصادفات موتورسیکلت، بدون کلاه ایمنی در ۹۰٪ موارد منجر به مرگ یا آسیبهای دائمی مغزی میشود.
سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به اینکه بیتوجهی به ایمنی فردی و اجتماعی، هزینههای جبرانناپذیری به همراه دارد، اظهار داشت: پس از تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی، تردد در خطوط ویژه بیآرتی (BRT)، حرکت در خلاف جهت مسیر، تردد در پیادهروها، حمل بار غیرمجاز و طویل، دودزا بودن و آلایندگی شدید هوا، نداشتن مدارک هویتی و گواهینامه، مخدوش کردن پلاک و همچنین ایجاد صدای ناهنجار و آزاردهنده، سایر تخلفات اصلی این مدت را تشکیل میدهند.
سرهنگ کشیر سایر تخلفات عمده را به این شرح بیان کرد:
حرکت در خطوط ویژه BRT: این تخلف نه تنها موجب اختلال در ناوگان حملونقل عمومی میشود، بلکه جان موتورسوار را به دلیل عدم پیشبینی فاصله ترمز اتوبوسها، مستقیماً تهدید میکند.
حرکت در خلاف جهت مسیر: این عمل خودکشی متحرک نام دارد؛ زیرا موتورسوار به طور ناگهانی در مسیر خودروهایی ظاهر میشود که کوچکترین فرصت واکنش را ندارند.
تردد در پیادهرو: این تخلف، حقوق عابران پیاده (بهویژه کودکان و سالمندان) را نادیده میگیرد و سالانه صدها مورد برخورد موتور با عابر در تهران ثبت میشود.
حمل بار غیرمجاز و طویل: حمل تعداد زیادی لاستیک و یا طاقههای پارچه، تختههای طویل ساختمانی یا بارهای سنگین، تعادل موتورسیکلت را در سرعتهای پایین هم مختل میکند.
دودزا بودن و آلایندگی صوتی: موتورسیکلتهای فرسوده معادل ۱۰ خودروی کاربراتوری آلودگی تولید میکنند. صدای اگزوزهای دستکاریشده نیز عذاب جمعی برای هزاران شهروند است.
مخدوش کردن پلاک و نداشتن مدارک: این تخلفات معمولاً در راکبانی دیده میشود که از انجام جریمههای قبلی فرار میکنند و در صورت بروز حادثه، هیچ هویتی از خود به جای نمیگذارند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگدر پایان با تاکید بر اینکه امنیت ترافیکی یک مسیر دوطرفه بین پلیس و شهروندان است خاطرنشان کرد: هر کدام از این اعداد و ارقام، نه یک آمار خشک، بلکه روایت یک حادثه بالقوه و جان یک انسان است. قانون گریزی هیچ سرانجامی جز به خطر انداختن سلامت راکب موتور سیکلت و شهروندان ندارد. از عموم شهروندان تهرانی میخواهیم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی پلیس راهور را در ایجاد آرامش واقعی در خیابانهای پایتخت یاری کنند. یادمان باشد، رسیدن دیرتر، اما سالم، بسیار زیباتر از هر عبور بیبازگشتی است.