باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمدسعید سلطانی با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، مدیریت مصرف برق را ضرورتی مهم برای حفظ پایداری شبکه دانست و اظهار کرد: استفاده بهینه از تجهیزات برقی و اصلاح الگوی مصرف، علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار، منافع اقتصادی قابل توجهی نیز برای خانوار‌ها به همراه دارد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از تجهیزات سرمایشی پربازده افزود: مشترکان در صورت امکان از کولر‌های جدید و کم‌مصرف مجهز به موتور‌های BLDC استفاده کرده و کولر‌های قدیمی و کلیدی فاقد قابلیت تنظیم دما و رطوبت را با تجهیزات استاندارد و بهینه جایگزین کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به ساعات اوج مصرف برق در استان گفت: بازه‌های زمانی ۱۱ صبح تا ۱۷ عصر و همچنین ۱۹ تا ۲۳ شب ساعات اوج بار شبکه برق در کردستان است و مدیریت مصرف در این ساعات، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان دارد.

سلطانی اجرای پویش «۲۵ درجه» را از برنامه‌های مهم مدیریت مصرف در فصل تابستان عنوان کرد و گفت: تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد که دمای استاندارد آسایش محسوب می‌شود، اقدامی ساده، اما مؤثر در کاهش مصرف انرژی است.

وی ادامه داد: اگر تنها ۲۰ درصد از ۷۹۳ هزار مشترک برق استان کردستان در این پویش مشارکت کنند و دمای کولر‌های گازی خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند، حدود ۳۴ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق استان محقق خواهد شد؛ رقمی که تأثیر قابل توجهی در کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و پایداری تأمین برق خواهد داشت.

سلطانی در پایان از شهروندان کردستانی خواست با پیوستن به پویش «۲۵ درجه» و رعایت راهکار‌های مدیریت مصرف، صنعت برق را در عبور موفق از روز‌های گرم سال همراهی کنند.