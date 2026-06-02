باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که «در داخل لبنان، هیچ آتش‌بسی وجود ندارد» و تأیید کرد که ارتش اسرائیل پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز قبل گفت که دو طرف به آتش‌بس متعهد شده‌اند، به طور فعال به عملیات نظامی خود علیه حزب‌الله در این کشور ادامه می‌دهد.

کاتس همچنین افزود که اسرائیل از حمایت ایالات متحده برای حمله به حومه جنوبی بیروت در صورت حمله حزب‌الله به اسرائیل برخوردار بوده است.

او مدعی شد که سربازان اسرائیلی در حال «پاکسازی» زیرساخت‌ها و نیروهای وابسته به حزب‌الله از مناطق جنوب رودخانه لیتانی هستند. وی در ادامه گفت که مساحت فعلی جنوب لبنان تحت کنترل اسرائیل حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل و حزب‌الله پس از تماس‌هایی از طریق واسطه‌ها، توافق کرده‌اند که حملات علیه یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ گفت که از طریق واسطه‌ها با هر دو طرف تماس‌هایی داشته و تضمین‌هایی دریافت کرده است که «تمام تیراندازی‌ها متوقف خواهد شد.»

با این حال، ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه علیرغم آتش‌بسی که در ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و متعاقباً پس از مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری ایالات متحده به مدت ۴۵ روز تمدید شد، به حملات خود به لبنان ادامه داد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۴۰۰ نفر در حملات شهید شده‌اند.

منبع: الجزیره