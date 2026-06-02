وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که «در داخل لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که «در داخل لبنان، هیچ آتش‌بسی وجود ندارد» و تأیید کرد که ارتش اسرائیل پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز قبل گفت که دو طرف به آتش‌بس متعهد شده‌اند، به طور فعال به عملیات نظامی خود علیه حزب‌الله در این کشور ادامه می‌دهد.

کاتس همچنین افزود که اسرائیل از حمایت ایالات متحده برای حمله به حومه جنوبی بیروت در صورت حمله حزب‌الله به اسرائیل برخوردار بوده است.

او مدعی شد که سربازان اسرائیلی در حال «پاکسازی» زیرساخت‌ها و نیروهای وابسته به حزب‌الله از مناطق جنوب رودخانه لیتانی هستند. وی در ادامه گفت که مساحت فعلی جنوب لبنان تحت کنترل اسرائیل حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل و حزب‌الله پس از تماس‌هایی از طریق واسطه‌ها، توافق کرده‌اند که حملات علیه یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ گفت که از طریق واسطه‌ها با هر دو طرف تماس‌هایی داشته و تضمین‌هایی دریافت کرده است که «تمام تیراندازی‌ها متوقف خواهد شد.»

با این حال، ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه علیرغم آتش‌بسی که در ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و متعاقباً پس از مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری ایالات متحده به مدت ۴۵ روز تمدید شد، به حملات خود به لبنان ادامه داد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۴۰۰ نفر در حملات شهید شده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: یسرائیل کاتس ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۰۸:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کاتس و نتانیا سر مار وحشی اند،تمام سران رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش، باید در دادگاه بین الملل محاکمه و اعدام شوند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید سلاح هسته ای ساخت کنه دوباره دارند حمله میکنند
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مقر این آشغال و نتانیاهو و هییت دولتشون رو بزنید
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
فقط رجز می خوانیم چطور شده چشم رو این کشتارها می بندیم
France
احپد
۰۴:۵۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حزب الله باید در اراش لبنان ادغام شود.تا هم حمایت بیشتری از مردم لبنان داشته باشه و هم بهانه های اسرلئیل برای جنگ کم بشه.
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۱:۳۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مرگ براسرائیل هزاران مرگ اسرائیل کودک کش خدابه داد مردم برسه
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
گاتس
هر چقدر میخوای داد بزن
نفس های آخرت ته ...
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حمله به بیروت نقشه ترامپ بوده تا ایران راسر میز بنشاند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کی مسئولین دولتی به خودشون میان و به اسرائیل حمله کنن چرا سپاه حمله نمی کنه هم به ناوها هم به اسرائیل
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید حساب اسرائیل را برسد. این سگ هار باید زنجیر شود
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
حسن شیخیانی
۱۸:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سپاه ای کاتس رو سر جایش بنشونه
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