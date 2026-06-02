با دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی سرنوشت ۲۱۵ موتورسیکلت و ۸۷ خودروی موجود در پارکینگ انتظامی شهرستان پیرانشهر تعیین تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - ناصر عتباتی رئیس دادگستری آذربایجان غربی با همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید میدانی از پارکینگ شهرستان پیرانشهر در آخرین برنامه سفر کاری خود به این شهرستان که با هدف پیگیری تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت های موجود در پارکینگ انتظامی این حوزه قضایی انجام شد؛ اظهار کرد: یکی از تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه که در استان نیز در دستور کار ویژه قرار دارد بحث تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی است که با بازدیدهای میدانی و تشکیل جلسات متعدد هماهنگی هم در مرکز استان و هم در حوزه های قضایی این امر مورد رصد و پیگیری است و اقدامات خوبی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف خودروهای موجود در این پارکینگ ها برایر مصوبات مربوطه تاکید نمودند و خطاب به دادستان و یگان های توقیف کننده دستور داد که با شناسایی متصرفین زمان توقیف، خودروها را تحویل آنها دهند مگر اینکه خودرویی دارای مدعی باشد.

در این بازدید رئیس دادگستری استان دستور دادند خودروهایی که قابلیت بازگشت به چرخه ترافیک ندارند هر چه سریعتر در مورد آنها تصمیم قانونی اتخاذ گردد.

گفتنی‌ست قاعده مند شدن توقیف ها و پرهیز از توقیف های غیر ضروری از دیگر تاکیدات عتباتی در این بازدید به نیروهای انتظامی بود.

شایان ذکر است با دستورات صادر شده از طرف رئیس دادگستری آذربایجان غربی مقرر شد از ۲۱۵ موتورسیکلت موجود که ۲۰۰ دستگاه آن فاقد اصالت و هویت و قابل استفاده نیز نیستند از چرخه ترافیک خارج شوند و ۱۵ دستگاه باقی مانده با شناسایی متصرفین به آنها تحویل داده شود؛همچنین مقرر شد از ۸۷ خودرو توقیفی نیز آنهایی که فاقد دستور قضایی هستند تحویل متصرف و بقیه برابر قانون تعیین تکلیف شوند.

برچسب ها: پارکینگ پلیس ، خودروهای توقیفی
خبرهای مرتبط
پس از دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفت؛
فروش ۲ هزار و ۷۹۸ خودروی توقیفی در کرمان/پرفروش‌ترین مزایده خودرویی کشور در کرمان
اجرای طرح ویژه ترخیص خودرو‌های توقیفی در سیستان و بلوچستان
آغاز ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ پلیس استان مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
آخرین اخبار
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
 مردم ارومیه در نود و چهارمین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر
عزت کنونی ایران را مدیون امام خمینی هستیم