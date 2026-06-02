با دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی سرنوشت ۲۱۵ موتورسیکلت و ۸۷ خودروی موجود در پارکینگ انتظامی شهرستان پیرانشهر تعیین تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - ناصر عتباتی رئیس دادگستری آذربایجان غربی با همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید میدانی از پارکینگ شهرستان پیرانشهر در آخرین برنامه سفر کاری خود به این شهرستان که با هدف پیگیری تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت های موجود در پارکینگ انتظامی این حوزه قضایی انجام شد؛ اظهار کرد: یکی از تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه که در استان نیز در دستور کار ویژه قرار دارد بحث تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی است که با بازدیدهای میدانی و تشکیل جلسات متعدد هماهنگی هم در مرکز استان و هم در حوزه های قضایی این امر مورد رصد و پیگیری است و اقدامات خوبی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف خودروهای موجود در این پارکینگ ها برایر مصوبات مربوطه تاکید نمودند و خطاب به دادستان و یگان های توقیف کننده دستور داد که با شناسایی متصرفین زمان توقیف، خودروها را تحویل آنها دهند مگر اینکه خودرویی دارای مدعی باشد.

در این بازدید رئیس دادگستری استان دستور دادند خودروهایی که قابلیت بازگشت به چرخه ترافیک ندارند هر چه سریعتر در مورد آنها تصمیم قانونی اتخاذ گردد.

گفتنی‌ست قاعده مند شدن توقیف ها و پرهیز از توقیف های غیر ضروری از دیگر تاکیدات عتباتی در این بازدید به نیروهای انتظامی بود.

شایان ذکر است با دستورات صادر شده از طرف رئیس دادگستری آذربایجان غربی مقرر شد از ۲۱۵ موتورسیکلت موجود که ۲۰۰ دستگاه آن فاقد اصالت و هویت و قابل استفاده نیز نیستند از چرخه ترافیک خارج شوند و ۱۵ دستگاه باقی مانده با شناسایی متصرفین به آنها تحویل داده شود؛همچنین مقرر شد از ۸۷ خودرو توقیفی نیز آنهایی که فاقد دستور قضایی هستند تحویل متصرف و بقیه برابر قانون تعیین تکلیف شوند.