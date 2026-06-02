مدیران باشگاه استقلال به دنبال تمدید قرارداد با یکی از بازیکنان اغلب نیمکت نشین فصل گذشته هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی حساس و با توجه به محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای حفظ تعادل فنی ترکیب در دستور کار قرار داده است.

در حالی که یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی این تیم، با پیشنهاد جدی باشگاه ختافه اسپانیا مواجه شده و از سوی دیگر به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود نیز در آستانه جدایی از جمع آبی‌پوشان قرار دارد، نگرانی‌هایی در کادر فنی و مدیریتی استقلال نسبت به وضعیت خط حمله و به‌ویژه سمت راست زمین به وجود آمده است.

از آنجا که پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال همچنان بسته است و امکان جذب بازیکن جدید برای این تیم وجود ندارد، مدیران باشگاه به دنبال راهکاری داخلی برای جبران این خلأ احتمالی هستند تا در صورت جدایی آسانی، تیم دچار افت فنی نشود.

بر همین اساس، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تمدید قرارداد با محمدحسین اسلامی در دستور کار مدیران استقلال قرار گرفته است. اسلامی که توانایی بازی در پست وینگر و همچنین نقش‌های هجومی در کناره‌ها را دارد، یکی از گزینه‌های اصلی کادر فنی برای پر کردن جای خالی احتمالی آسانی محسوب می‌شود.

مدیران استقلال امیدوارند با نهایی شدن تمدید قرارداد این بازیکن، تا حد زیادی نگرانی‌ها در خصوص سمت راست خط حمله برطرف شده و تیم با کمترین آسیب ممکن وارد ادامه رقابت‌های فصل شود.