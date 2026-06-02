باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اهمیت پویش ۲۵ درجه، اظهار کرد: پویش ۲۵ درجه فقط یک توصیه فصلی یا یک شعار تبلیغاتی نیست؛ این پویش در اصل دعوتی است به فهم یک واقعیت ساده، اما تعیینکننده: اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، هیچ میزان توسعه تولید هم به تنهایی برای جبران اسراف کافی نخواهد بود.
او ادامه داد: پویش «٢٥ درجه؛ قرار همدلی» و اعطای ٥٠ جایزه مدیریت مصرف برق با عنوان «جایزه شهید مژده زندینسب» به بانوان و فرزندان خانواده صنعت آب و برق در روز عید غدیر خم است و انتظار میرود با استقبال قابل توجهی مواجه شود.
خسروی با اشاره به زبان ساده در انتخاب این پویش و تاثیرگذاری آن، تصریح کرد: به زبان سادهتر، ما نه فقط زیاد مصرف میکنیم، بلکه در بخشهایی بد مصرف میکنیم. بخشی از این بدمصرفی در تابستان خود را بهوضوح نشان میدهد؛ جایی که بار سیستمهای سرمایشی، سهمی بسیار بزرگ از مصرف برق کشور را به خود اختصاص میدهد.
او افزود: کولرهایی که روی دماهای غیرضروری تنظیم میشوند، فضاهایی که بیدلیل بیش از اندازه خنک میشوند، وسایلی که همزمان روشن میمانند و خانههایی که بدون توجه به حداقل اصول بهرهوری، انرژی میبلعند؛ همه اینها در مقیاس ملی، فشار عظیمی بر شبکه وارد میکند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیان کرد: اینجاست که پویش ۲۵ درجه معنا پیدا میکند. این پویش نمیخواهد رفاه مردم را بگیرد؛ میخواهد مرز بین رفاه و اسراف را یادآوری کند.
او گفت: دمای ۲۵ درجه، دمای آسایش است؛ نه گرمای طاقتفرسا و نه سرمای غیرمنطقی. مساله این است که در سالهای اخیر، در برخی خانهها و ساختمانها، تابستان را به زمستان مصنوعی تبدیل کردهایم و بعد از شبکه انتظار داریم بدون تنش، بدون هزینه و بدون محدودیت پاسخگوی این زیادهخواهی مصرفی باشد.
پویش «٢٥ درجه؛ قرار همدلی» و اعطای ٥٠ جایزه مدیریت مصرف برق با عنوان «جایزه شهید مژده زندینسب» به بانوان و فرزندان خانواده صنعت آب و برق در روز عید غدیر خم است.
جایزه مدیریت مصرف برق با عنوان «شهید مژده زندینسب»، بانوی شهید صنعت برق در جنگ رمضان، به بانوان و فرزندان خانواده صنعت آب و برق کشور اعطا میشود.
این جایزه شامل ۲۵ جایزه ۵ میلیونتومانی برای پیشنهادهای برتر مدیریت مصرف برق و ۲۵ جایزه ۵ میلیونتومانی برای ارسال فیلم یکدقیقهای درباره رفتارهای مدیریت مصرف خواهد بود که در روز عید غدیر خم اهدا میشود.
منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز