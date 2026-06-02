دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در مصاحبه بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعداد‌های درخشان ۱۴۰۵ این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی دوره دکتری تخصصی ویژه استعداد‌های درخشان می‌توانند از امروز تا پایان روز شنبه ۱۶ خرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس azmoon.org برای ثبت اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که براساس نتایج اولیه، به دلیل نقص مدارک ، به صورت مشروط به مصاحبه دعوت شده‌اند ، لازم است صرفاً پس از بارگذاری مدارک لازم در سامانه اعلام نتایج، برای ثبت نام مصاحبه اقدام نمایند.

بدیهی است؛ در صورت مغایرت اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام اولیه این دسته از داوطلبان با محتوای مدارک ارسالی از سوی داوطلب و عدم احراز شرایط دعوت به مصاحبه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

یادآور می شود ، دانش آموختگان سال ۱۴۰۱ که ۱۳ اردیبهشت امسال فارغ التحصیل شدند مجاز به ثبت نام هستند.

 زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان دکتری تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.

برچسب ها: ثبت نام کنکور ، دانشگاه آزاد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مصاحبه؟؟؟؟
از قیل اساتید مصاحبه کتتده با داوطلبان بسته اند !
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مصاحبه صوری است . با کارت بانکی پراز پول قبول میشوید
۰
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