باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی دوره دکتری تخصصی ویژه استعداد‌های درخشان می‌توانند از امروز تا پایان روز شنبه ۱۶ خرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس azmoon.org برای ثبت اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که براساس نتایج اولیه، به دلیل نقص مدارک ، به صورت مشروط به مصاحبه دعوت شده‌اند ، لازم است صرفاً پس از بارگذاری مدارک لازم در سامانه اعلام نتایج، برای ثبت نام مصاحبه اقدام نمایند.

بدیهی است؛ در صورت مغایرت اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام اولیه این دسته از داوطلبان با محتوای مدارک ارسالی از سوی داوطلب و عدم احراز شرایط دعوت به مصاحبه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

یادآور می شود ، دانش آموختگان سال ۱۴۰۱ که ۱۳ اردیبهشت امسال فارغ التحصیل شدند مجاز به ثبت نام هستند.

زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان دکتری تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.