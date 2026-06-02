معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی «آواها و نواهای رضوی» و پنجمین جشنواره ملی «آواها و نغمات دینی آیات»، بر نقش محوری هنر در انتقال عمیق مفاهیم دینی و تقویت پیوندهای معنوی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویمحمد حمیدی با خیر مقدم به هنرمندان ۱۸ استان کشور در استان گلستان، زبان هنر را سریع‌ترین و عمیق‌ترین مسیر برای انتقال ارزش‌های دینی دانست و تصریح کرد که نوا‌های رضوی و تلاوت‌های قرآنی، به دلیل برخورداری از جذابیت هنری، بیش از هر ابزار دیگری قادر است مخاطب، به‌ویژه نسل جوان را به سوی معنویت جذب کند.

حمیدی به انسجام میان هنرمندان شیعه و سنی در این جشنواره اشاره کرد و این هم‌گرایی در قالب شعر و موسیقی را نمادی از وحدت دینی دانست. وی تأکید کرد که در عصر پیشرفت تکنولوژی و هجوم موسیقی‌های غربی، حمایت از این جشنواره‌ها برای حفظ هویت دینی و معنوی جامعه ضرورت دارد.

معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان گلستان به عنوان «ایران کوچک»، ظرفیت‌های قومی و مذاهبی را در ترویج فرهنگ دینی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد که اجرای نوا‌های دینی در سبک و سلوک اقوام مختلف، اثرگذاری این پیام‌ها را دوچندان می‌کند.

در پایان، وی با قدردانی از تلاش‌های بنیاد فرهنگی امام رضا (ع) و متولیان فرهنگی، بر حمایت مستمر استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری چنین رویداد‌هایی برای پرورش استعداد‌های هنری در سطح استان تأکید کرد.

 

برچسب ها: جشنواره ، هنرمندان ، ارزش های دینی
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