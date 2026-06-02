یک نسخه خطی ۵۰۸ ساله با محتوای مناجات منظوم منسوب به حضرت علی(ع) همزمان با ایام عید غدیر در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی روز سه شنبه در آیین رونمایی این نسخه خطی گفت: نسخه یادشده مناجات منظوم منسوب به حضرت علی(ع) به‌خط میر علی هروی، در سال ۹۳۹ هجری قمری، کتابت شده است.

سیدرضا صداقت حسینی افزود: این نسخه در حوزه کتاب‌های دعا به زبان‌های عربی و فارسی و به‌خط نستعلیق ۱۲ سطری، بر روی ۶ ورق در ابعاد ۲۷/۵ در ۱۸ سانتی‌متر، کتابت شده است.

وی با بیان این که آثار خطی متنوعی با محوریت امیرالمؤمنین (ع) در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد افزود: نسخه نهج‌البلاغه به‌خط محمد نقیب متعلق به سال ۵۴۴ هجری قمری و نسخه نهج‌البلاغه به‌خط یاقوت مستعصمی متعلق به سال ۷۰۱ هجری قمری، از جمله این آثار است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی گفت: همچنین در کتابخانه حرم رضوی، نسخه‌هایی با محوریت کلمات قصار حضرت علی(ع) معروف به صد کلمه و دعاهایی نظیر الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه متعلق به قرن ۱۲ هجری قمری، به چشم می‌خورد.

منبع:آستان قدس رضوی

برچسب ها: نسخه خطی کهن ، آستان قدس رضوی
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