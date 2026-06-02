معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد قطعی است و در حال تدارک برای جمعیت ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفری در پایتخت هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران روز سه شنبه در پنجاه و دومین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلانشهر‌های ایران گفت: محل خاکسپاری امام شهید طبق وصیت ایشان و توصیه‌های نزدیکان‌شان در مرقد مطهر امام رضا علیه‌السلام خواهد بود و در آنجا آرام خواهد گرفت.

به گفته معاون شهردار تهران، درخواست‌ها برای میزبانی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از استان‌های مختلف ادامه دارد و احتمالا مراسم در پایان ذی‌الحجه و اوایل محرم برگزار می‌شود.

وی خبر داد که برای رهبر شهید سه روز بدرقه در نظر گرفته شده و مراسم تشییع در تهران حداقل ۲۴ ساعت طول خواهد کشید.

توکلی زاده افزود: مشهد نیز فضای خاص خود را دارد؛ زیرا شرق کشور، به احتمال زیاد، بیشترین حضور را از کشور‌های همسایه خواهد داشت. احتمالا از عزیزان پاکستانی، افغانستانی، هندی و بنگلادشی و مردم کشمیر در مشهد پذیرایی خواهند شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: تشییع رهبر شهید تشییع متفاوتی خواهد بود. ما بزرگترین رهبر استکبار ستیزی دنیا را تشییع می‌کنیم، بزرگترین فرمانده مبارزه با آمریکا و اسرائیل، یک مرجع تقلید بزرگ و رهبر انقلاب اسلامی را تشییع می‌کنیم.

وی افزود: ما شاهد بزرگترین اجتماع شیعه خواهیم بود و حتی فراتر از آن، مسلمین. همین الآن درخواست‌ها برای حضور در این مراسم تشییع از سوی جریان‌های مختلف ادامه دارد.

توکلی زاده گفت: رئیس قوه قضائیه عراق اعلام کرده در ۴۰ روز اول شهادت حضرت آقا هیچ ازدواج شیعی در عراق ثبت نشده و تشییع‌های نمادین در شهر‌های عراق برای حضرت آقا برگزار شده است. این نشان می‌دهد ما با فضایی در تشییع حضرت آقا مواجه خواهیم شد که تا حالا تجربه نکرده‌ایم؛ همین فضا را در کشمیر، پاکستان، هندوستان، افغانستان، یمن و بسیاری از بلاد اسلامی تجربه می‌کنیم.

منبع: ایرنا