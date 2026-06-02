معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد قطعی است و در حال تدارک برای جمعیت ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفری در پایتخت هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران روز سه شنبه در پنجاه و دومین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلانشهر‌های ایران گفت: محل خاکسپاری امام شهید طبق وصیت ایشان و توصیه‌های نزدیکان‌شان در مرقد مطهر امام رضا علیه‌السلام خواهد بود و در آنجا آرام خواهد گرفت.

به گفته معاون شهردار تهران، درخواست‌ها برای میزبانی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از استان‌های مختلف ادامه دارد و احتمالا مراسم در پایان ذی‌الحجه و اوایل محرم برگزار می‌شود.

وی خبر داد که برای رهبر شهید سه روز بدرقه در نظر گرفته شده و مراسم تشییع در تهران حداقل ۲۴ ساعت طول خواهد کشید.

توکلی زاده افزود: مشهد نیز فضای خاص خود را دارد؛ زیرا شرق کشور، به احتمال زیاد، بیشترین حضور را از کشور‌های همسایه خواهد داشت. احتمالا از عزیزان پاکستانی، افغانستانی، هندی و بنگلادشی و مردم کشمیر در مشهد پذیرایی خواهند شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: تشییع رهبر شهید تشییع متفاوتی خواهد بود. ما بزرگترین رهبر استکبار ستیزی دنیا را تشییع می‌کنیم، بزرگترین فرمانده مبارزه با آمریکا و اسرائیل، یک مرجع تقلید بزرگ و رهبر انقلاب اسلامی را تشییع می‌کنیم.

وی افزود: ما شاهد بزرگترین اجتماع شیعه خواهیم بود و حتی فراتر از آن، مسلمین. همین الآن درخواست‌ها برای حضور در این مراسم تشییع از سوی جریان‌های مختلف ادامه دارد.

توکلی زاده گفت: رئیس قوه قضائیه عراق اعلام کرده در ۴۰ روز اول شهادت حضرت آقا هیچ ازدواج شیعی در عراق ثبت نشده و تشییع‌های نمادین در شهر‌های عراق برای حضرت آقا برگزار شده است. این نشان می‌دهد ما با فضایی در تشییع حضرت آقا مواجه خواهیم شد که تا حالا تجربه نکرده‌ایم؛ همین فضا را در کشمیر، پاکستان، هندوستان، افغانستان، یمن و بسیاری از بلاد اسلامی تجربه می‌کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
اهتزاز بزرگترین پرچم علوی در تهران همزمان با ۱۱۰ نقطه در جهان 
چمران: آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست
توکلی‌زاده: خاطره بازدید‌های طولانی رهبری از نمایشگاه کتاب هرگز فراموش نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
وای رهبر عزیزم 🖤💔🇮🇷
۰
۰
پاسخ دادن
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
آخرین اخبار
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی