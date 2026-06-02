باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر حبیبی در جلسه ساماندهی مراودات مرزی، اظهار داشت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌شود، مدیریت این حجم از فعالیت نیازمند دقت، هماهنگی و برنامه‌ریزی جدی‌تر است.

وی با اشاره به بازه زمانی برگزاری جلسه، از حضور و همراهی مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه مرزی قدردانی کرد و افزود: اهمیت موضوع مرزها باعث شده تا در این ساعت از شب برای حل‌وفصل مسائل مربوطه وقت بگذاریم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مرزبانی، گمرک و راهداری بیشترین حجم کار و مسئولیت را در مرزها بر عهده دارند، تصریح کرد: بیشترین سطح هماهنگی نیز باید میان این سه مجموعه وجود داشته باشد. تعامل صددرصدی این دستگاه‌ها، بسیاری از مشکلات را بدون نیاز به جلسات متعدد حل خواهد کرد و حتی یک درصد ناهماهنگی در روند صادرات و واردات اثرگذار است.

حبیبی تکریم فعالان اقتصادی را شرط پویایی مرزهای غربی استان دانست و خاطرنشان کرد: بهترین ارزیاب عملکرد در مرز، راننده کامیون و تاجر است. اگر آنان رضایت داشتند، یعنی کار را درست انجام داده‌ایم؛ در غیر این صورت باید در فرایندها تجدیدنظر شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اقدامات مورد نیاز در مرز پرویزخان گفت: عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر «رینگ سوخت» و «ایکس‌ری موبایلی»، تعریض پل مرزی، ساماندهی خط مسافری و بهسازی مسیر از دروازه گمرک تا دروازه پایانه باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از استقرار یگان حفاظت در مرز پرویزخان از اوایل هفته آینده خبر داد.

حبیبی در خصوص مرز خسروی نیز با تأکید بر جابه‌جایی باسکول، نصب دستگاه ایکس‌ری و ساماندهی نقطه صفر مرزی، اظهار داشت: افزایش ساعت کاری این مرز تا ساعت ۲۰ (۸ شب) به عنوان گام نخست اجرایی می‌شود و باید در مسیر شبانه‌روزی شدن قرار گیرد.

وی افزایش تعداد پرسنل گمرک خسروی را نیز ضروری خواند و گفت: مشکلات موجود در این زمینه باید به‌صورت مشخص اعلام شود تا از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری گردد.

استاندار کرمانشاه در پایان از فرماندار قصرشیرین خواست تا پیگیری مصوبات این جلسه را با جدیت در دستور کار قرار دهد و بر برگزاری مستمر جلسات کارگروه مدیریت یکپارچه مرزی در پرویزخان تأکید کرد.

منبع: استانداری کرمانشاه